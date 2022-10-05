DAÜ’de Nijeryalı Öğrenciler için 62. Bağımsızlık Günü etkinliği düzenlendi

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Uluslararası Öğrenci Aktivite ve Öğrenci Cemiyetleri Birimi, DAÜ Nijerya Öğrenci Birliği adına, Nijerya’nın bağımsızlığını elde etmesinin 62’nci yılı sebebiyle etkinlik düzenledi.

Etkinliğe, DAÜ Sosyal ve Kültürel İşlerden Sorumlu Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Deniz İşçioğlu da katıldı.

DAÜ’den verilen bilgiye göre, geçen hafta DAÜ Sosyal ve Kültürel Aktiviteler Müdürlüğü Aktivite Salonu’nda gerçekleşen etkinliğin açılışında söz alan, DAÜ Nijeryalı Öğrenciler Birliği Başkanlığı’na vekalet eden Muhamad Al-Mustapha Hamzah, tüm katılımcılara hoş geldiniz diyerek, etkinliğin düzenlenmesinde kendilerine destek veren Rektör Yardımcısı İşçioğlu’na teşekkür etti ve kendisini sahneye davet etti. Etkinlikte konuşan Prof. Dr. İşçioğlu, Nijerya uyruklu öğrencilerin bağımsızlık günlerini kutlayarak, güzel bir etkinlik geçirmelerini diledi.

Konuşmaların ardından Nijerya’nın tarihiyle ilgili belgesel gösterimi gerçekleştirildi. Sonrasında, belgeselde yer verilen bilgilerin yer aldığı bir bilgi yarışması düzenlendi. Yarışmanın sonunda, kazananlara ödül takdiminde bulunuldu. Etkinlik, DAÜ Sosyal ve Kültürel Aktiviteler Müdürlüğü önünde düzenlenen kokteylle sona erdi.