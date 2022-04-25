DAÜ’de “insan hakkı olarak vatandaşlık hakkı” konulu seminer düzenlendi

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Hukuk Fakültesi ile Sosyal ve Kültürel Aktiviteler Müdürlüğü’ne bağlı Hukuk Kulübü’nün başlatmış olduğu “Adaletsizlikle Dertlenerek İlgilenen İnsan: Kültürlü Hukukçu Seminerleri Dizisi”nin üçüncüsü Hukuk Fakültesi’nde gerçekleşti.

Öğrencilerin yoğun ilgi gösterdiği programa DAÜ Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Arzu Alibaba konuşmacı olarak katıldı. Sunumunda “İnsan Hakkı Olarak Vatandaşlık Hakkı” konusunu aktaran Doç. Dr. Arzu Alibaba, bir bireyin hak ve özgürlüklerine ulaşmasında oldukça önemli rol oynayan vatandaşlığın, en temel insan haklarından olduğunu vurgulayarak, vatansızlığın temel insan haklarına erişme üzerindeki olumsuz etkilerine değindi. Sunum sonrası katılımcıların sorularını yanıtlayan Doç. Dr. Alibaba’ya DAÜ Hukuk Kulübü Danışmanı Yrd. Doç. Dr. Nazime Beysan tarafından teşekkür belgesi takdim edildi.