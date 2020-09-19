DAÜ Tabldot Restaurant açıldı

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Tabldot Restaurant, 14 Eylül 2020 tarihinde hizmete açıldı. Konuya ilişkin DAÜ’den yapılan açıklamada, restoranda yer alan salon, mutfak ve bulaşıkhane bölümlerinde tüm dezenfektasyon işlemlerinin yapıldığı bildirildi.

Açıklamada, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan COVID-19 salgını için kafeteryaların alması gereken önlemlerin tamamının Tabldot Restaurant’ta alındığı ifade edildi. Tüm personelin COVID-19 tedbirleri konusunda eğitim aldığına dikkat çekilen açıklamada, tüm personele PCR testi yapıldığı ve sonuçların negatif olduğu bildirildi. DAÜ Tabldot Restaurant, gerekli işlemlerin tamamlanmasının ardından uygun fiyatlı ve sağlıklı menüleri ile hizmete açıldı.