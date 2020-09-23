DAÜ-SEN: Sayın Başbakan, sizin üniversitelere talimat verecek yetkiniz yoktur

DAÜ-SEN, Mağusa esnafının mağduriyeti ve Başbakan Ersin Tatar’ın yapmış olduğu açıklamaları işaret ederek, “mağdur esnafın muhatabı hükümettir” dedi.

MAĞDUR ESNAFIN MUHATABI HÜKÜMETTİR

Sendikamız esnaf, hükümet ve iş çevrelerini bilinçli bir şekilde bozulan sağlık şartlarının üniversiteleri uzaktan eğitime zorlayacağı uyarısında bulunmuştu. Ne yazık ki bizleri dinleyen olmadı. Sayın Başbakan Ersin Tatar hâlâ öğrenci getireceğini iddia ederek umutları boşuna artırmaktadır. Sayın Başbakan, sizin üniversitelere talimat verecek yetkiniz yoktur. Eğer olduğunu sanıyorsanız buyrun Yakın Doğu Üniversitesine veya Orta Doğu Teknik Üniversitesine talimat vermeye çalışın.

Üniversitelerin uzaktan eğitime geçişlerini geri döndürecek tek şey sağlık şartlarının buna müsait olmasıdır. Üniversitelere baskı faydasızdır. Üniversiteler mecburiyetten bu adımı atmışlardır. Sonuç getirici tek yöntem sağlık şartlarının düzeltilmesidir. Esnafın, buna yoğunlaşması gerekir. Bu amaçla muhatap olmaları gereken hükümettir.

Esnafın kaygılarını anlıyoruz. DAÜ Senatosu ve diğer üniversiteler eğitim için sağlık şartlarının müsait olduğunu görürse yüz yüze eğitime izin verecektir. Bu konuda kimsenin şüphesi olmamalıdır.

Tüm unsurlarıyla DAÜ, öğrenci ve çalışanın sağlığını birincil gören bir kurum olmak zorundadır.”