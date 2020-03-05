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DAÜ-SEN, rektör seçimlerinde taraf olmayacağını açıkladı

5 Mart 2020

Doğu Akdeniz Üniversitesi Personel Sendikası (DAÜ-SEN) rektör seçimlerinde taraf olmayacağını açıkladı.

DAÜ-SEN’den yapılan yazılı açıklamada, üniversite ve sendikanın, geçmişin cepheleşmelerinden büyük zarar gördüğü kaydedilerek, rektörlüğü bir kavga, iktidar kazanma ve intikam alanı görme geleneğinden tüm kesimlerin vazgeçmesi gerektiği ifade edildi.

Sendikanın denetleme, disiplin ve yönetim kurullarıyla istişare ederek rektörlük seçimlerinde tarafsız kalmaya karar verdiği kaydedilen açıklamada, sendikanın isteğinin, demokratik olgunluk içinde, kavgadan, kişisel hırslardan, zümrecilikten veya partizanlıkdan uzak bir şekilde DAÜ’nün aydınlık geleceğinin sağlanacağı bir süreç yaşamak olduğu belirtildi.

DAÜ-SEN’in kurumun sağlıklı geleceği için, kendi üzerine düşeni yapacağı ifade edilen DAÜ-SEN açıklamasında, sendikanın, sessiz kalmayacağı, sinmeyeceği, popülizm yapmayacağı, sorumluluk alıp doğru adımların yanında olacağı kaydedildi.

Açıklamada, “Biz güçlü bir sendikayız. 36 yıllık geleneğimiz, ciddi kadrolarımız ve her konuda fikrimiz, projemiz vardır. Bizim için önemli olan makamlarda kimlerin oturduğu değil onların DAÜ için ve toplum için yaptıkları ve yapmadıklarıdır.” ifadelerine de yer verildi.

 




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