DAÜ-SEN: Hükümet de, DAÜ yönetimi de acilen sorumluluklarını yerine getirmelidirler

DAÜ-SEN, hükümet ve DAÜ yönetiminin acilen sorumluluklarını yerine getirmeleri gerektiğini kaydetti.

DAÜ-SEN’den yapılan yazılı açıklamada, Doğu Akdeniz Üniversitesi’nin bütçesinin bugün Meclis’in Bütçe Komitesi’nde Eğitim Bakanlığı Bütçesi kapsamında görüşülmesinin gündemde olduğu ancak ortada görüşülecek bir bütçe olmadığı, bütçenin Üniversite ve Eğitim Bakanlığı tarafından hazırlanmadığı kaydedildi.

Bütçesinin, Meclis tarafından görüşülüp kabul edilmemesi halinde 1 Ocak 2024 tarihinden itibaren Üniversite’nin harcamalarının gayrı yasal olacağı kaydedilen açıklamada, harcama yapılması halinde ise suç işlemiş durumuna düşeceği belirtildi.

2024 yılında Üniversite’nin yaşaması için alınacak tüm mali önlemlerin, çalışanların fedakarlığı ve hükümetin üzerine düşenleri içeren bir bütçe hazırlanması gerekmekte olduğu kaydedilen açıklamada, bunun hazırlanması için tüm tarafların uzlaşısı ama en önemlisi Hükümetin siyasi iradesine ihtiyaç olunduğu belirtildi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Tam 6 aydır uzlaşı ve anlaşma talep ediyoruz. Ancak değişen hiçbir şey olmadı. Bunun temel nedeni Sayın Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu ve Hükümetin kararlılığının olmamasıdır. Hükümet ve Sayın Bakan Çavuşoğlu dilek ve temenni ifadelerini aşarak siyasi irade göstermeli, kararlı duruş sergilemeli ve Doğu Akdeniz Üniversitesi’nin yaşaması için önlemler paketi temelli uzlaşı protokolünün hayata geçmesi için acil adım atmalıdır.

Üniversitemizin yaşaması için yetki ve sorumluluk Sayın Çavuşoğlu ve Hükümetindir. Hükümeti yetki ve sorumluluklarını acilen yerine getirmeye çağırıyoruz.”