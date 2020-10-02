DAÜ Rektörlüğü’nden açıklama

Bilindiği üzere 2020 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) ek yerleştirme sonuçları bugün açıklanmıştır. Açıklanan sonuçlara göre Üniversitemize 102 lisans, 33 önlisans olmak üzere toplamda 135 öğrenci yerleşmiştir. Bu rakamlar geçen yılın rakamlarıyla kıyaslandığında, bu yıl ek yerleştirme ile Üniversitemize yerleşen öğrenci sayısında geçen yıla göre %35’lik bir artış olmuştur.

Bu sonuçların ardından 2020 yılı YKS sınavı ve ek yerleştirme sonuçlarına göre toplamda 2219 olan YKS kontenjanımıza 1770 öğrenci yerleşmiştir. Bu rakam geçen yılın toplam rakamı ile karşılaştırıldığında bu yıl %27’lik bir artış sağlandığı görülmektedir.