Eğitim

DAÜ öğrencisi Nima Djavıdanı en iyi senaryo ödülüne layık görüldü

28 Ağustos 2020

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) İletişim Fakültesi Sinema ve Televizyon Bölümü öğrencisi Nima B. Djavidani, “Where The City Sleeps” isimli film senaryosu ile, ABD’nin Kaliforniya Eyaleti’ndeki “Redwood Shorts and Scripts” Festivali tarafından En İyi Senaryo Ödülü’ne layık görüldü.

Halkla İlişkiler ve Basın Müdürlüğü’nden yapılan yazılı açıklamaya göre, Drama Dalında En İyi Uzun Metrajlı Film Senaryosu Ödülü, Redwood Shorts and Scripts Direktörleri Robert Barrymore ve Bryan Jonas imzasıyla, Nima B. Djavidani’ye teslim edildi.

37 farklı kategoride ödüllerin verildiği Redwood Shorts and Scripts, online bir film festivali olarak ön plana çıkıyor.

Redwood Shorts and Scripts sanatçılara filmlerini dijital ortamda paylaşma ve tanıtma imkanı sağlıyor.

Yarışmayla ilgili detaylı bilgiye, Redwood Shorts and Scripts web sitesi https://www.redwoodshortsandscripts.com/ veya Instagram (@redwood_shorts_and_scripts) adresinden ulaşılabiliyor.


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