DAÜ öğrencileri deniz yüzeyinden katı atık ve yağı toplayacak araç geliştirdi - Havadis Gazetesi | Kıbrıs Haber
Perşembe, Mart 28, 2024
Havadis Gazetesi | Kıbrıs Haber
KıbrısManşet

DAÜ öğrencileri deniz yüzeyinden katı atık ve yağı toplayacak araç geliştirdi

Hasan Düzgün
Hasan Düzgün
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Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Mühendislik Fakültesi, Makine Mühendisliği Bölümü öğrencilerinin Gazimağusa Tersanesi için deniz yüzeyinden katı atık ve yağı toplayacak bir araç geliştirdiği bildirildi.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, DAÜ Makine Mühendisliği Bölümü ve Gazimağusa Tersanesi yetkilileri arasında yapılan toplantılarda, bu aracın Makine Mühendisliği müfredatında bulunan yaz stajı ve bitirme proje dersleri bünyesinde, Gazimağusa Tersanesinin maddi ve malzeme desteği ile öğrenciler tarafından geliştirilip üretilmesine karar verildi.


Bu çerçevede, öğrenciler kavramsal tasarımı tamamlayıp bir prototip üretti. Prototipin gerçek boyutlarda imal edilmesi için onay verilmesi üzerine üretim aşamasına geçildi.

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