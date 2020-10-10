DAÜ öğrencilerden öğrenci hizmetleri fonu almayacak

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Rektörlüğü, tüm dünyada ve KKTC’de COVID-19 salgını nedeniyle oluşan şartlardan dolayı üniversitede kayıtlı bulunan öğrencilerden 2020-2021 Akademik Yılı Güz Dönemi’nde öğrenci hizmetleri fonu alınmayacağını duyurdu.

DAÜ Rektörlüğü tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre, aynı zamanda, güz döneminde taksitli ödeme yapacak öğrencilerden geç ödeme cezası ve ders ekleme/bırakma tarihine kadar geç kayıt cezası da alınmayacak.