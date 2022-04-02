DAÜ Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Bölümü’nden duyarlı davranış

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) İletişim Fakültesi, Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Bölümü organizasyonu ile Toplumsal Duyarlılık Merkezi çatısı altında gerçekleşen sosyal sorumluluk projelerine bir yenisi daha eklendi.

Her yıl geleneksel olarak düzenlenen ve kan bağışının ülkemizde ne kadar önemli olduğunun bilincinde hareket eden DAÜ Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Bölümü’nün bünyesinde faaliyet gösteren Genesis Ajans, DAÜ Sağlık Bilimleri Fakültesi ve Kuzey Kıbrıs Türk Kızılayı iş birliğiyle düzenlenen etkinlik DAÜ kampüsü içerisinde yer alan Atatürk Meydanı (CL meydanı) ve Sağlık Bilimleri Fakültesi’nde gerçekleştirildi.

Kuzey Kıbrıs Türk Kızılayı’nın “Kan Ver Hayat Kurtar” sloganı ile yapılan etkinlikte hem sağlık ekipleri, hem de kan alım işleminin steril bir ortamda gerçekleştirilebilmesi için kampüse gelen kan bağışı otobüsü bir çok duyarlı kişinin kolayca kan vermesine imkan sağladı. DAÜ İletişim Fakültesi Genesis Ajans öğrencileri ve Kuzey Kıbrıs Türk Kızılayı yetkililerinin desteğiyle toplam 97 ünite kan bağışı toplandı