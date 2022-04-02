DAÜ 25. Bahar Festivali için geri sayım başladı

Her yıl geleneksel olarak düzenlenen Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Bahar Festivali’nin 25’incisi, bu yıl 18 – 21 Mayıs 2022 tarihleri arasında, DAÜ Kampüsü’nde düzenlenecek. Dünyaca ünlü yerli ve yabancı sanatçılar ve grupların sahne alacağı uluslararası festival, öğrencilere ve KKTC halkına unutulmayacak bir dört gün yaşatacak. Konserler ve tiyatro gösterilerinin yer alacağı festival kapsamında açılacak olan standlar ve hizmetler için DAÜ Satınalma ve Envanter Kontrol Müdürlüğü tarafından ihale açıldı. Bunlar; kebap çeşitleri, kumpir, waffle ve bunun gibi yiyecekleri kapsayan “Yiyecek İçecek Standı”; takı, aksesuar, kitap, firma tanıtım malzemeleri gibi ürünleri kapsayan “Reklam Amaçlı Tanıtım, İndirimli Eğitim Öğrenim Malzemeleri ve Gıda Dışı Ürün Satış Standı” ile içecekleri kapsayan “Meşrubat Ürünü Sağlayıcısı” olarak açıklandı.

Teklifler İçin Son Gün 14 Nisan

İhalelere katılmak isteyenler, ihale ile ilgili belgeleri DAÜ Satınalma ve Envanter Kontrol Müdürlüğü’nden 280 TL karşılığında temin edebiliyor. Teklif vermek isteyenlerin ise, en geç 14 Nisan 2022 Perşembe günü, saat 14:00’e kadar tekliflerini katılacakları ihaleye göre üzerinde “2022 Yılı 25. Bahar Festivali Yiyecek İçecek Standı İşletmeciliği İhalesi (22022 A)”, “2022 Yılı 25. Bahar Festivali Reklam Amaçlı Tanıtım, İndirimli Eğitim Öğrenim Malzemeleri ve Gıda Dışı Ürün Satış Standı İşletmeciliği (22022 B)” veya “2022 Yılı 25. Bahar Festivali Meşrubat Ürünü Sağlayıcısı Temini İhalesi (22022 C)” yazılı kapalı zarf içerisinde DAÜ Yönetsel Hizmetler Binası’ndaki İhale Kutusu’na atmaları gerekiyor. İhalelere yönelik şartnamelere ihale.emu.edu.tr linkinden erişilebiliyor. Detaylı bilgiye 630 27 51 telefon numarasından ulaşılabiliyor.