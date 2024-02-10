DAÜ Giriş ve Burs sınavı 2 Haziran’da yapılacak - Havadis Gazetesi | Kıbrıs Haber
Cumartesi, Şubat 10, 2024
Havadis Gazetesi | Kıbrıs Haber
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DAÜ Giriş ve Burs sınavı 2 Haziran’da yapılacak

Havadis Gazetesi
Havadis Gazetesi
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DAÜ Giriş ve Burs sınavı 2024

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) 2024-2025 Akademik Yılı Giriş ve Burs Sınavı 2 Haziran Pazar günü yapılacak.

DAÜ Halkla İlişkiler ve Medya Müdürlüğü’nden yapılan açıklamaya göre, saat 10.30’da başlayacak ve 13.00’te sona erecek olan sınav, DAÜ Rektörlüğü tarafından belirlenecek merkezlerde yapılacak. Sınav başvuruları ise 2-31 Mayıs tarihleri arasında çevrim içi olarak yapılabilecek.


Sınav sonuçları, sınav günü olan 2 Haziran’da açıklanacak ve 3 Haziran’da adayların sonuçlara itirazları kabul edilecek. Programlara yerleştirme ve burs sonuçları ise itiraz kabulünün ardından açıklanacak.

Herhangi bir nedenle sınava giremeyen adaylar, ortak programlar hariç olmak üzere, diğer programlara Ortaöğretim Başarı Puanı ile yerleşebilecek.

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Tags:burs sınavıDAÜ
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