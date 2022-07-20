DAÜ Eczacılık Öğrencileri Birliği tarafından futbol turnuvası düzenlendi

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Uluslararası Öğrenci Aktivite ve Öğrenci Cemiyetleri Birimi’ne bağlı DAÜ Eczacılık Öğrencileri Birliği (EMUPSS) tarafından futbol turnuvası düzenlendi. Öğrencilerin hem sosyalleşmesi hem de eğlenmesi adına gerçekleştirilen etkinliğe birçok öğrenci katılım gösterdi.

DAÜ Sosyal ve Kültürel İşlerden Sorumlu Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Deniz İşçioğlu ve Eczacılık Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Müberra Koşar’ın da katıldığı etkinlikte öğrenciler keyifli vakit geçirdiklerini ve bu tarz etkinlikleri düzenlemeye devam edeceklerini bildirdiler. Maçlar sonunda dereceye giren takımlara kupa, tüm katılımcılara ise katılım madalyaları Prof. Dr. İşcioğlu ve Prof. Dr. Koşar tarafından takdim edildi.