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DAÜ Diş Hekimliği Fakültesi 9 Eylül’e kadar öğrenci kabul ediyor

3 Eylül 2019

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Diş Hekimliği Fakültesi ile Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bilimleri Üniversitesi’nin “ortak diş hekimliği programına” ilk kez başvuru kabul edilmeye başlandı.

DAÜ’den yapılan açıklamada, başvurularda, IGCSE, GCE, A/AS Level sınav sonuçları ile belirtilen kontenjanlar çerçevesinde ve 7 Haziran 2019 tarihinde gerçekleştirilen DAÜ Giriş ve Burs Sıralama Sınavı sonucunda alınan MF puan türünün aranacağı kaydedildi.

Program için başvuruların 9 Eylül’e kadar kabul edileceği belirtildi.

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