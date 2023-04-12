Darts turnuvasında Selçuk Amcaoğlu şampiyon - Havadis Gazetesi | Kıbrıs Haber
Çarşamba, Nisan 12, 2023
Havadis Gazetesi | Kıbrıs Haber
Spor

Darts turnuvasında Selçuk Amcaoğlu şampiyon

Hasan Düzgün
Hasan Düzgün
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Darts turnuvasında Selçuk Amcaoğlu şampiyon

Lefkoşa Darts Birliği’nin organize ettiği Mehmet Çocuk 14. Geleneksel Anı Darts Turnuvası, 38 dartsçının katılımı ile yapıldı.
Gerçekleştirilen turnuvada şampiyon Selçuk Amcaoğlu olurken 2. Tanser Tilki, 3. Tony Stone, 4. Murat Çınaroğlu oldu.
Gecede ödül almaya hak kazan kişilere ödüllerini aile üyeleri ile Lefkoşa Darts Birliği Başkanı Turgut Çalıcı taktim etti.

Turnuvada yan ödülleri alanlar şu isimler oldu:


En yüksek sayıdan bitiren: Selçuk Amcaoğlu (156)

En az okta bitiren: Tanser Tilki (14 ok)

En yüksek sayı atan: Tony Stone (2×180)

 

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Tags:Mehmet Çocuk 14. Geleneksel Anı Darts Turnuvası
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