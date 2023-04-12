Cimnastik Federasyonu, Şampiyon Melekler Takımı için yürüyecek - Havadis Gazetesi | Kıbrıs Haber
Çarşamba, Nisan 12, 2023
Havadis Gazetesi | Kıbrıs Haber
Spor

Cimnastik Federasyonu, Şampiyon Melekler Takımı için yürüyecek

Hasan Düzgün
Hasan Düzgün
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Cimnastik Federasyonu, Şampiyon Melekler Takımı için yürüyecek

Geçitkale – Serdarlı Belediyesi, KKTC Cimnastik Federasyonu, Görneç Muhtarlığı, Şampiyon Melekleri Yaşatma Derneği ve Kıbrıs Türk Badminton Federasyonu işbirliğinde doğa yürüyüşü düzenlenecek.

Geçitkale – Serdarlı Belediyesi’nden yapılan açıklamada “16 Nisan 2023 (Pazar) günü “Şampiyon Melekleri Yaşatma Derneği” adına doğa yürüyüşü düzenlenecektir.” Tüm bölge derneklerimiz, kurum kuruluşlar ve belde halkımız davetlidir.” ifadeleri kullanıldı.


KKTC Cimnastik Federasyonu Başkanı Hasan Sapsızoğlu ise yaptığı açıklamada cimnastik sporuna gönül veren tüm kişileri ve halkımızı, Şampiyon Melekler Takımının anısını yaşatmak için yapılacak yürüyüşe davet etti.

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Tags:Şampiyon Melekleri Yaşatma Derneği ve Kıbrıs Türk Badminton Federasyonu işbirliğinde doğa yürüyüşü
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