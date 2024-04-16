Darts Süper liginde şampiyon Minareliköy

Kuzey Kıbrıs Darts Federasyonu’nun düzenlediği takımsal Darts Süper Ligi önceki hafta oynanan karşılaşmalarla sona ererken Minareliköy Spor Kulübü şampiyonluk ipini göğüsleyen ekip oldu.

Sezonu 51 puanla zirvede tamamlayan Minareliköy şampiyonluk serisini devam ettirirken, Lefkoşa Darts Birliği ve Diamond Child Darts Derneği 1. Lig’e düşen takımlar oldu.

Kazandıkları şampiyonlukla ilgili açıklamalarda bulunan Minareliköy Spor Kulübü kaptanı Cemal Gingi, sezon boyunca tüm takımların seviyelerini arttırdığını ve buna bağlı olarak da çok güzel ve çekişmeli bir sezon yaşandığını söyledi. Sezon içerisinde şampiyonluğun önce Minareliköy S.K’ne sonra Gönyeli D.B’ne ve daha sonra tekrardan kendilerine döndüğünü söyleyen Gingi, rakiplerin güçlerinin farkında olarak lig bitene ve son oklar atılana kadar rehavete kapılmadıklarını ve bunun elde ettikleri şampiyonlukta büyük rol oynadığını sözlerine ekledi.

Alınan sonuçlar ve puan tablosu;

Beyarmudu Belediyesi:4 – Minareliköy Spor Kulübü:12

Gönyeli Spor Kulübü:7 – Cihangir Av. Atıcılık Birliği:9

Lefkoşa Darts Birliği:10 – Gönyeli Av. Atıcılık Kulübü:6

Cihangir Spor Kulübü:12 – Diamond Child Darts Derneği:4

Güzelyurt Darts Birliği:2 – Gönyeli Darts Birliği:14

KKDF SÜPER LİG PUAN DURUMU

TAKIM O G B M A Y AV P

1 Minareliköy Spor Kulübü 18 17 0 1 227 61 166 51

2 Gönyeli Darts Birliği 18 15 1 2 223 65 158 46

3 Gönyeli Spor Kulübü 18 13 1 4 194 94 100 40

4 Cihangir Av. Atıcılık Birliği 18 12 2 4 163 125 38 38

5 Gönyeli Av. Atıcılık Kulübü 18 8 1 9 128 160 -32 25

6 Cihangir Spor Kulübü 18 7 2 9 126 162 -36 23

7 Güzelyurt Darts Birliği 18 5 3 10 118 170 -52 18

8 Beyarmudu Belediyesi 18 4 1 13 118 170 -52 13

9 Lefkoşa Darts Birliği 18 2 1 15 71 217 -146 7

10 Diamond Child Darts Derneği 18 1 0 17 72 216 -144 3