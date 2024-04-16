Darts Süper liginde şampiyon Minareliköy - Havadis Gazetesi | Kıbrıs Haber
Salı, Nisan 16, 2024
Havadis Gazetesi | Kıbrıs Haber
Spor

Darts Süper liginde şampiyon Minareliköy

Hasan Düzgün
Hasan Düzgün
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Darts Süper liginde şampiyon Minareliköy

Kuzey Kıbrıs Darts Federasyonu’nun düzenlediği takımsal Darts Süper Ligi önceki hafta oynanan karşılaşmalarla sona ererken Minareliköy Spor Kulübü şampiyonluk ipini göğüsleyen ekip oldu.
Sezonu 51 puanla zirvede tamamlayan Minareliköy şampiyonluk serisini devam ettirirken, Lefkoşa Darts Birliği ve Diamond Child Darts Derneği 1. Lig’e düşen takımlar oldu.

Kazandıkları şampiyonlukla ilgili açıklamalarda bulunan Minareliköy Spor Kulübü kaptanı Cemal Gingi, sezon boyunca tüm takımların seviyelerini arttırdığını ve buna bağlı olarak da çok güzel ve çekişmeli bir sezon yaşandığını söyledi. Sezon içerisinde şampiyonluğun önce Minareliköy S.K’ne sonra Gönyeli D.B’ne ve daha sonra tekrardan kendilerine döndüğünü söyleyen Gingi, rakiplerin güçlerinin farkında olarak lig bitene ve son oklar atılana kadar rehavete kapılmadıklarını ve bunun elde ettikleri şampiyonlukta büyük rol oynadığını sözlerine ekledi.


 

Alınan sonuçlar ve puan tablosu;

Beyarmudu Belediyesi:4 – Minareliköy Spor Kulübü:12

Gönyeli Spor Kulübü:7 –  Cihangir Av. Atıcılık Birliği:9

Lefkoşa Darts Birliği:10 – Gönyeli Av. Atıcılık Kulübü:6

Cihangir Spor Kulübü:12 – Diamond Child Darts Derneği:4

Güzelyurt Darts Birliği:2 – Gönyeli Darts Birliği:14

 

                                         KKDF SÜPER LİG PUAN DURUMU     

         TAKIM                                               O      G      B     M     A         Y         AV      P      

1       Minareliköy Spor Kulübü               18     17     0     1       227     61       166     51    

2       Gönyeli Darts Birliği                       18     15     1     2       223     65       158     46    

3       Gönyeli Spor Kulübü                       18     13     1     4       194     94       100     40    

4       Cihangir Av. Atıcılık Birliği             18     12     2     4       163     125     38       38    

5       Gönyeli Av. Atıcılık Kulübü            18     8       1     9       128     160     -32      25    

6       Cihangir Spor Kulübü                      18     7       2     9       126     162     -36      23    

7       Güzelyurt Darts Birliği                   18     5       3     10     118     170     -52      18    

8       Beyarmudu Belediyesi                   18     4       1     13     118     170     -52      13    

9       Lefkoşa Darts Birliği                       18     2       1     15     71       217     -146   7      

10     Diamond Child Darts Derneği      18     1       0     17     72       216     -144   3      

        

 

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Tags:Darts Süper Ligi
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