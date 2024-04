CMC Golf Kulübü ile Creditwest Bank arasında sponsorluk anlaşması

Cyprus Mediterranean Coast Golf Club ile Creditwest Bank arasında yıllık sponsorluk anlaşması imzalandı. İlgili anlaşma gereğince, CMC’de 1 yıl boyunca yer alacak olan ve farklı puanlamalara sahip kategoriler olan Order of Merit (OOM) ve Best of Seven (BOS) turnuvaları, ‘Creditwest Bank Order of Merit (OOM) ve Creditwest Bank Best of Seven (BOS) Ligi” olarak isimlendirilip Creditwest Bank ana sponsorluğunda gerçekleşecek.

Sponsorluk anlaşması, Creditwest Bank Lefkoşa Genel Müdürlük binasında Creditwest Bank Genel Müdürü Mazher Zaheer ile CMC Golf Kulübü Başkanı Engin Portakalcıoğlu tarafından atılan imzalarla hayata geçirildi. Anlaşmada CMC Golf Kulübü ve Creditwest Bank yetkilileri de hazır bulundu.