Darts Ligi’nde 5.hafta tamamlandı

Kuzey Kıbrıs Darts Federasyonu tarafından düzenlenen Efes Pilsen Darts Süper Ligi’ne oynanan beşinci hafta maçlarıyla devam edildi.

On iki takımın mücadele verdiği ligin beşinci haftasını Cihangir, Gönyeli Darts Birliği, LEGEND, Minareliköy ve Diamond Child 3 puanla kapattı.

Gönyeli Spor Kulübü ve Gönyeli Avcılık Atıcılık Kulübü arasındaki maç 8-8 beraberlikle sonuçlandı.

Minareliköy’ün liderliği ile tamamlanan haftada Cihangir Spor Kulübü sezonun ilk galibiyetini 9-7’lik skorla Lefkoşa Darts Birliği karısında elde etti.

Alınan sonuçlar şöyle:

Cihangir-Lefkoşa Darts Birliği: 9-7

Gönyeli S.K.-Gönyeli Av.At.K.: 8-8

Güzelyurt Darts Birliği-Gönyeli Darts Birliği: 4-12

Beyarmudu Belediyesi-LEGEND: 7-9

Coşkuner K.S.ve Spor Derneği-Minareliköy: 3-13

Diamond Child -Vadili Darts Derneği: 12-4