Darts 1’inci Ligi’nde 2’nci devre başladı - Havadis Gazetesi | Kıbrıs Haber
Perşembe, Ocak 26, 2023
Havadis Gazetesi | Kıbrıs Haber
Spor

Darts 1’inci Ligi’nde 2’nci devre başladı

Hasan Düzgün
Hasan Düzgün
posted on
Darts 1’inci Ligi’nde 2’nci devre başladı

Kuzey Kıbrıs Darts Federasyonu tarafından düzenlenen Darts Birinci Ligi’nde ikinci devre dün oynanan 12’nci hafta karşılaşmalarıyla başladı.

On iki takımın mücadele verdiği ligin ikinci devresine Gönyeli Spor Kulübü, Lefkoşa Darts Derneği Beyarmudu Belediyesi, Yükseliş Hentbol İhtisas, Gazimağusa Darts Birliği ve KKTC Fenerbahçeliler Derneği 3 puanla girdi.


 

Alınan sonuçlar şöyle: 

Gönyeli S.K.-Merit Alsancak Yeşilova S.K.: 13-3

Taşkınköy S.K.-Lefkoşa Darts Birliği: 7-9

Girne Av.At.S.K.-Beyarmudu Belediyesi: 3-13

Düzova S.K.-Yükseliş Hentbol İhtisas S.K.: 4-12

Mesarya Darts Birliği -Gazimağusa Darts Birliği: 7-9

Ozanköy S.K.-KKTC Fenerbahçeliler Derneği: 7-9

 

DARTS BİRİNCİ LİG PUAN DURUMU                                     

TAKIMLAR                          O         G         B         M        A         Y         P          Av.

1.Gönyeli S.K.                        12        11        1          0          137      55        34        82

2.Beyarmudu Belediyesi        12        10        2          0          134      58        32        76

3.Lefkoşa Darts Birliği           12        8          3          1          113      79        27        34

4.Gazimağusa Darts Birliği    12        8          1          3          109      83        25        26

5.Yükseliş Hentbol İhtisas      12        6          3          3          104      88        21        16

6.Girne Av.At.ve S.K. 12        6          1          5          101      91        19        10

7.KKTC Fenerbahçeliler D.   12        4          1          7          85        107      13        -22

8.Ozanköy S.K.                       12        3          2          7          85        107      11        -22

9.Düzova S.K.                         12        3          2          7          76        116      11        -40

10.Taşkınköy S.K.                  12        3          0          9          82        110      9          -28

11.Mesarya Darts Birliği        12        1          1          10        67        125      4          -58

12.Merit Alsancak Yeşilova   12        0          1          11        59        133      1          -74

 

Tepki göster
Bayıldım
0
Bayıldım
Huzurlu
0
Huzurlu
Hahaha
0
Hahaha
Üzüldüm
0
Üzüldüm
Hayran Kaldım
0
Hayran Kaldım
Facia
0
Facia
0 Shares
×

Share this post!

Tags:Darts Birinci Ligi
Web tasarım ve geliştirme : Baba Bilgisayar