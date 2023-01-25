Darts 1’inci Ligi’nde 2’nci devre başladı

Kuzey Kıbrıs Darts Federasyonu tarafından düzenlenen Darts Birinci Ligi’nde ikinci devre dün oynanan 12’nci hafta karşılaşmalarıyla başladı.

On iki takımın mücadele verdiği ligin ikinci devresine Gönyeli Spor Kulübü, Lefkoşa Darts Derneği Beyarmudu Belediyesi, Yükseliş Hentbol İhtisas, Gazimağusa Darts Birliği ve KKTC Fenerbahçeliler Derneği 3 puanla girdi.

Alınan sonuçlar şöyle:

Gönyeli S.K.-Merit Alsancak Yeşilova S.K.: 13-3

Taşkınköy S.K.-Lefkoşa Darts Birliği: 7-9

Girne Av.At.S.K.-Beyarmudu Belediyesi: 3-13

Düzova S.K.-Yükseliş Hentbol İhtisas S.K.: 4-12

Mesarya Darts Birliği -Gazimağusa Darts Birliği: 7-9

Ozanköy S.K.-KKTC Fenerbahçeliler Derneği: 7-9

DARTS BİRİNCİ LİG PUAN DURUMU

TAKIMLAR O G B M A Y P Av.

1.Gönyeli S.K. 12 11 1 0 137 55 34 82

2.Beyarmudu Belediyesi 12 10 2 0 134 58 32 76

3.Lefkoşa Darts Birliği 12 8 3 1 113 79 27 34

4.Gazimağusa Darts Birliği 12 8 1 3 109 83 25 26

5.Yükseliş Hentbol İhtisas 12 6 3 3 104 88 21 16

6.Girne Av.At.ve S.K. 12 6 1 5 101 91 19 10

7.KKTC Fenerbahçeliler D. 12 4 1 7 85 107 13 -22

8.Ozanköy S.K. 12 3 2 7 85 107 11 -22

9.Düzova S.K. 12 3 2 7 76 116 11 -40

10.Taşkınköy S.K. 12 3 0 9 82 110 9 -28

11.Mesarya Darts Birliği 12 1 1 10 67 125 4 -58

12.Merit Alsancak Yeşilova 12 0 1 11 59 133 1 -74