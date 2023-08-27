Danimarka'da silahlı saldırı: 1 ölü, 4 yaralı - Havadis Gazetesi | Kıbrıs Haber
Pazar, Ağustos 27, 2023
Havadis Gazetesi | Kıbrıs Haber
Dünya

Danimarka’da silahlı saldırı: 1 ölü, 4 yaralı

Mert Özkaya
Mert Özkaya
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Danimarka

Danimarka’nın başkenti Kopenhang’da düzenlenen silahlı saldırıda bir kişi öldü, 4 kişi yaralandı.

Kopenhag Polis Sözcüsü Poul Kjeldsen, Christina Mahallesi’ndeki binada maskeli iki kişinin ateş açtıklarını bildirdi.

Saldırının nedeninin suç çeteleriyle bağlantılı olabileceğini belirten Kjeldsen, olayda bir kişinin hayatını kaybettiğini, biri ağır 4 kişinin yaralandığını kaydetti.


Polis, maskeli saldırganların yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.

Christina Mahallesi, suç çeteleri, anarşist komünler ve yoğun uyuşturucu kullanımıyla biliniyor.

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Tags:Danimarka
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