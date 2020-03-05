“Dana, kendi beceriksizliklerini örtbas etmeye çalışıyor”

Spor Dairesi eski Müdürü Alkan Değirmencioğlu, Spor Dairesi Genel Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Deniz Dana’nın açıklamaları üzerine basın duyurusu yaptı.

Değirmencioğlu’nun açıklaması şöyle:

Spor Dairesi eski Müdürü Alkan Değirmencioğlu, Spor Dairesi Genel Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Deniz Dana’nın açıklamaları üzerine basın duyurusu yaptı.

Değirmencioğlu’nun açıklaması şöyle:

“Spor Dairesi Genel Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Deniz Dana’nın Spor Dairesi ve şahsımla ilgili yapmış olduğu açıklamalarla ilgili Spor kamuoyuna bir açıklama yapmam kaçınılmaz olmuştur.

Bundan önceki açıklamaları, dünkü açıklamaları ve bundan sonra yapacağı tüm açıklamaları dahil olmak üzere, yasal haklarım saklı kalmak kaydı ile gerekli yasal işlemlerin tarafımdan başlatılacağını belirtmek isterim.

22 Mayıs 2019 tarihinde UBP-HP hükümeti kurulduktan sonrası geçen süreçte Devletin devamlılığını esas alarak, işlerin aksamaması, sahaların ve tesislerin bakım onarım işlerini ve rutin yapılması gereken tüm işlerin aksamaması hususunda irade ortaya koyduk.

Futbol Federasyon Başkan Sn.Hasan Sertoğlu da bu konu ile ilgili Sn.Başbakanın yanından beni aramış ve yapılması gereken rütin işleri sürdürmem konusunda yaptığımız konuşmaya şahit olmuş, ayrıca yapılan tüm işlerin ve harcamaların da arkasında olduğunu bana bildirmiş biridir.

Konu hakkında ekip arkadaşlarımızın, yönetim kurulu üyelerimizin de bilgisi vardır. Görevden alınacağımı bile bile Devletin devamlılığı esasını da dikkate alarak görevimin son gününe kadar tüm işleri devam ettirdim. Yaptığımız tüm işler (tamir bakım işleri) Planlama İnşaat Dairesi tarafından keşfi yapılmış onaylı işlerdir. Bizim dönemdeki sahaların bakımı zemini ve tesislerin durumu ile ilgili gerçekler ortadadır. Şu anki tesislerin ve sahaların durumu vahimdir! Futbol Federasyonu Başkanı Sn Sertoğlu çeşitli etkinliklerde, canlı yayılarda, yapılan işler için, Devletin devamlılığına göstermiş olduğumuz hassasiyetten dolayı defalarca teşekkür etmiştir. Yapılan işler ve icraatlarımız tüm Spor kamuoyunun bilgisinde ve arşivindedir.

Spor Dairesi, Piyangolar Birimi ve Gençlik Dairesi’ni 40 yılı aşkın kiradan kurtararak Devletin malı olan yeni çağdaş bir binaya taşıdık. Kira bedeli mahkeme kararı olarak geriye dönük yaklaşık 3,5 Milyon TL ödenmiştir. Spor Genel Yönetim Kurulu üyelerimin fon ile ilgili konularda, ihaleler ile ilgili tüm konularda bilgileri ve alınan kararlarda da onayları bulunmaktadır. Ancak Sn Dana bizim dönemde yapılan işlerin faturalarını ödememekte ısrar etmektedir. Alım yaptığımız, iş yaptığımız şirketlere ciddi mali sıkıntılar yaşamaktadırlar.

Maliye Bakanlığı eski faturaların ödenmesi için ekstra kaynak aktardığı halde ve Maliye Bakanı Sn Olgun Amcaoğlu’nun “Devletin devamlılığı esastır, önce eski faturalar ,sonra yeniler ödenecek” demesine rağmen Sn Dana gereğini yerine getirmemiştir.

Ben de dahil olmak üzere benden önceki tüm Müdürler ve Müsteşarlar eski yönetimden kalan borçlarla ve faturalarla görevi devralmışlar ve bu esas doğrultusunda gerekli ödemeleri yapmışlardır.

Bizim dönemde de geçmiş dönemde yapılan işlerin tüm faturalarını bütçe olanakları çerçevesinde yaklaşık 4.5-5 Milyon TL ödedikten sonra yeni işlerin ödemelerini yapmaya başlanmıştır. Geriye dönük borçlar ödendikten sonra yapılan harcamalar bir sonraki yıla sarkmaktadır. Spor fonu gelir fazlalığı olduğu zaman eksilen kalemlere para aktarılarak kalan faturalar ödenmeye devam eder. Fazla harcama yapmak zorunda kaldığımız kalemlerin ödenmesi için diğer kalemlerden aktarma işlemlerini de başlatmamıza rağmen hükümet değişiminden bu süreci tamamlayamadık. Spor Dairesindeki işlerin bekleme şansı yok denecek kadar azdır. İşlerin süratle yapılması ve devam etmesi gerekir. Malesef Hükümetlerin kısa süreli olması ve bürokratların sürekli değişiminden dolayı bu sıkıntılar her dönem yaşanmaktadır.

Ülke sporunun zarar görmemesi için bugüne kadar duyduğum ithamlara cevap vermedim. Ancak son açıklamalardan sonra cevap vermem kaçınılmaz olmuştur. Kişilik haklarıma yapılan bu saldırıya söyleyecek çok cevabım vardır elbet.

Ülke sporu ve sporcuları en kötü dönemi yaşamaktadır.

Yönetim zaafiyeti hat safhadadır.

Yapılacak o kadar iş varken 6.5 milyon TL proje kaleminin tamamı Maliye bakanlığına kalmıştır.

Çok eski elektrik borçları için emanette tuttuğumuz 2.5 milyonTL + 606 bin TL (3 milyon 106 bin TL) ne oldu?

İptal olan ve yapılamayan ihaleler ne oldu?

2020 yılında 2019’un projeleri mi yapılacak?

2020 projeleri hangi parayla yapılacak?

8 aylık dönemde neler yapıldı?

Sn Dana kendi beceriksizliklerini, iç kavgalarını ve usulsüzlüklerini örtbas etme çabası ile softa şaşırtması yapmaya çalışmaktadır.

İsmimi de kullanarak bu siyasi oyununa beni de alet etme çabaları boşa gidecektir.

Şahsıma yönelik tüm suçlamaları, Kişisel Haklarıma Halel gelmeksizin yargı yoluna taşıyacağımı bilgilerinize getiririm.

Sporda yapılan,yapılmak istenen ve yapılamayan tüm icraatları yakından takipçisi olmaya devam edeceğim. Yaşanan bu süreci Spor kamuoyunun bilgisine getirir saygılar sunarım.”