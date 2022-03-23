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Dağlık kesimlere karla karışık yağmur bekleniyor
Meteoroloji Dairesi yarın dağlık kesimlere karla karışık yağmur beklendiğini açıkladı.
Hava yarın oldukça soğuk olacak; dağlık kesimlerde karla karışık yağmur, sabah saatlerinde ise don olayı bekleniyor.
Meteoroloji Dairesi’nin 24 – 30 Mart tarihlerini kapsayan raporuna göre, belirtilen süre içerisinde en yüksek hava sıcaklığı iç kesimlerde ve sahillerde 15 – 18 derece dolaylarında seyredecek.
Rapora göre, yarın ve Cuma ünü parçalı çok bulutlu, yer yer sağanak yağmurlu, dağlık kesimler karla karışık yağmurlu olacak. Sabah saatleri don olayı bekleniyor.
Cumartesi günü parçalı bulutlu, yer yer sağanak yağmurlu olacak. Pazar ve Pazartesi günleri açık ve az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu; Salı ve çarşamba günleri ise parçalı bulutlu olacak.
Rüzgar, genellikle kuzey ve batı yönlerden orta kuvvette, zaman zaman kuvvetli esecek.
Meteoroloji Dairesi’nin 24 – 30 Mart tarihlerini kapsayan raporuna göre, belirtilen süre içerisinde en yüksek hava sıcaklığı iç kesimlerde ve sahillerde 15 – 18 derece dolaylarında seyredecek.
Rapora göre, yarın ve Cuma ünü parçalı çok bulutlu, yer yer sağanak yağmurlu, dağlık kesimler karla karışık yağmurlu olacak. Sabah saatleri don olayı bekleniyor.
Cumartesi günü parçalı bulutlu, yer yer sağanak yağmurlu olacak. Pazar ve Pazartesi günleri açık ve az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu; Salı ve çarşamba günleri ise parçalı bulutlu olacak.
Rüzgar, genellikle kuzey ve batı yönlerden orta kuvvette, zaman zaman kuvvetli esecek.
METEOROLOJİ DAİRESİ HAFTALIK HAVA TAHMİN RAPORU
Sayı : MTD.0.00.MBB – 22 / 35 Tarih : 23 Mart 2022
24 – 30 Mart 2022 tarihleri arasında bölgemizde beklenen hava durumu :
Bölgemizin periyodun ilk günleri alçak basınç sistemi ile oldukça soğuk ve nemli, diğer
günlerde ise yüksek basınç sistemi ile soğuk ve nemli hava kütlesinin etkisi altında
kalması beklenmektedir.
Beklenen bu meteorolojik durum nedeniyle bölgemizde hava:
24 Mart (Pş) : Parçalı çok bulutlu yer yer sağanak yağmurlu, dağlık kesimler karla karışık
yağmurlu, sabah saatleri DON olayı beklenmektedir.
25 Mart (Cu) : Parçalı ve az bulutlu, sabah saatleri DON olayı beklenmektedir.
26 Mart (Ct) : Parçalı bulutlu yer yer sağanak yağmurlu,
27 Mart (Pz) : Açık ve az bulutlu,
28 Mart (Pt) : Açık ve az bulutlu zamanla parçalı bulutlu,
29 Mart (Sa) : Parçalı bulutlu,
30 Mart (Ça) : Parçalı bulutlu geçmesi beklenmektedir.
En yüksek hava sıcaklığı : İç kesimlerde ve sahillerde 15 – 18 ºC dolaylarında seyretmesi
beklenmektedir.
Rüzgar : Genellikle Kuzey ve Batı yönlerden orta kuvvette zaman zaman kuvvetli olarak
esmesi beklenmektedir.