D Grubu’nda Nijerya galibiyeti: Nijerya 2-0 İzlanda

Nijerya Milli Takımı, İzlanda’yı Ahmed Musa’nın attığı goller ile 2-0’lık skor ile mağlup etti.

2018 FİFA Dünya Kupası D grubu müsabakası kapsamında Nijerya ile İzlanda karşı karşıya geldi. Nijerya Milli Takımı mücadeleden Ahmed Musa’nın golleri ile 2-0’lık skor ile galip ayrıldı.

Nijerya Milli Takımı D grubunda kritik bir 3 puan aldı. Nijerya’nın İzlanda karşısında aldığı galibiyet ile grupta dengeler değişti. İzlanda karşısında Nijerya Milli Takımı’na galibiyeti getiren golleri Galatasaray’ın transfer listesinde olan Ahmed Musa’dan geldi.

Ahmed Musa, İzlanda’ya attığı golle Nijerya’nın Dünya Kupaları’nda en çok gol atan oyuncusu oldu. Ahmed Musa 2014 Dünya Kupası’nda Arjantin’e 2 gol atmıştı. Nijerya Milli Takımı’nda daha önce DÜnya Kupaları’nda 2’şer gol atan 3 oyuncu bulunuyor. Daha önceki turnuvalarda Amokachi, Uche ve Amunike 2’şer gol atmıştı.