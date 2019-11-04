Ekonomi

CYPFRUVEX ürün bedelleri ödemesinin yapılacağını duyurdu

4 Kasım 2019
narenciye

CYPFRUVEX 2018-2019 sezonu üreticilerden aldığı 1, sınıf paketlemelik ve sanayi tipi sıkmalık Valensiya ürün bedelleri ödemesinin çarşamba gününden itibaren yapılacağını duyurdu.

“CYPFRUVEX” İşletmecilik LTD’den yapılan açıklamaya göre, ilgili üreticiler kimlik kartları ile Ziraat Bankası şubelerine müracaat edebilecek, Ziraat Bankası hesabı olmayan üreticiler ise CYPFRUVEX Genel Müdürlüğüne başvurabilecek.

Açıklamada, İhracat teşvik alacaklarının devlet tarafından ödenmesiyle birlikte piyasaya olan diğer muhtelif borçların da ödemesinin peyderpey gerçekleştirileceği belirtildi.

Ayrıca, 2019-2020 Sezonu Mandora ve Valensiya Ürünü alımı ve pazarlamasıyla ilgili çalışmalarını yoğun şekilde sürdüğü, hasat – kesim, nakliye, paketleme malzemesi vs. gibi girdi maliyetlerinin belirlenmesi yanı sıra İhracat Teşvik Primlerinin açıklanmasını müteakip üreticilere detaylı bilgilendirme yapılacağı kaydedildi.



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