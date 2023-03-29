Cypfruvex: İhracat kalitesindeki Valensiya portakalı alımları devam ediyor - Havadis Gazetesi | Kıbrıs Haber
Çarşamba, Mart 29, 2023
Havadis Gazetesi | Kıbrıs Haber
Kıbrıs

Cypfruvex: İhracat kalitesindeki Valensiya portakalı alımları devam ediyor

Havadis Gazetesi
Havadis Gazetesi
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Cypfruvex

Kıbrıs Meyve Sebze “Cypfruvex” İşletmecilik Ltd., 2022–2023 narenciye sezonunda Valensiya portakalının paketleme ihracat kalitesindeki ürün alımlarının devam ettiğini, ilgilenen üreticilerin şirkete başvurabileceklerini duyurdu.

Cypfruvex İşletmecilik Ltd.’den yapılan açıklamada, “Üreticilerimizin Valensiya portakal ürünlerini Cypfruvex Meysan usare tesisinde değerlendirmek isteyenlerin 29 Mart 2023 tarihi itibarıyla ve en erken zamanda müracaatlarıyla üreticilerimizin erken hasat ve bakım yapabilmeleri adına şirketimiz gerekli çalışmayı yapacaktır” denildi.


Açıklamada, ilgilenen üreticilerin sözleşme yapmak üzere kimlik kartlarıyla birlikte mesai saatleri içerisinde şirkete başvurabilecekleri belirtildi.

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Tags:CypfruvexportakalValensiya
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