Curiosity Mars’ta timsahın sırtını andıran taşlık bir araziye ulaştı

NASA’nın Mars’taki uzay araçlarından Curiosity, Mars yüzeyinde bir timsahın sırtını andıran taşlık bir araziye ulaştı.

Gale Krateri çevresinde dolaşan ve Sarp Dağ adı verilen bir tepeye tırmanan uzay aracı, bölgeyi incelerken çeşitli yüzey şekillerinin de fotoğraflarını çekiyor.

O fotoğraflardan biri de NASA ekibinin “timsah sırtı arazisi” diye nitelediği taşlık bir bölgede 21 Mart’ta çekildi.

ABD Jeolojik Araştırma Astrojeoloji Bilim Merkezi’nde görev alan gezegen jeoloğu Lauren Edgar, yeni görüntüyle ilgili şu yorumu paylaştı:

Arazinin ne kadar engebeli olduğunu görmek şaşırtıcı. Bu bölgeye gayrı resmi olarak, ‘timsah sırtı arazisi’ dedik. Tanıma çok uygun görünüyor!

Türkçede “merak” anlamına gelen Curiosity, Kızıl Gezegen’in engebeli arazisinin jeolojisini ortaya çıkarmak için incelemelerini sürdürüyor. Görevde elde edilen veriler, erozyonun Mars yüzeyini nasıl etkilediğine de ışık tutuyor.