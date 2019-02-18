Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulunda görüşmeler devam ediyor

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu, “Tarımsal Araştırma Enstitüsü (Kuruluş, Görev ve Çalışma Esasları) (Değişiklik) Yasa Tasarısı”ile “Tarım Dairesi (Kuruluş, Görev ve Çalışma Esasları) (Değişiklik) Yasa Tasarısını” oybirliği ile kabul etti.

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu’nda ele alınan yasa tasarıları ile ilgili ilk sözü komite başkanı Fikri Toros alarak, komite raporunu okudu.

UBP Milletvekili Hasan Taçoy da, komitede görüşülen yasa tasarısıyla ilgili bilgi verdi, komitede tasarıya olumlu oy verdiklerini anlattı.Taçoy, halk sağlığı adına yapılan her yasaya olumlu oy ve destek verdiklerini ancak sıkıntıların giderilmesi adına yanlış ve eksik gördükleri konuları da eleştirdiklerini kaydetti.

Taçoy, Devlet Laboratuarı’nda yaşanan eksikliklerin acilen giderilmesi gerektiğini de belirterek, gıda güvenliği, su analizleri gibi analizlerin yapılmasının önemine vurgu yaptı.

Taçoy, yarın Cumhurbaşkanı’nın Meclisi olağanüstü bilgilendirmesi için divanın kararının ne olduğunu bilmediğini de ifade ederek, “Ben ne kadar konuşacağımı bilmeliyim, son dakika öğrenmemeliyim” dedi ve bilgi istedi.

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Teberrüken Uluçay da, Danışma Kurulu’nda oturumun kapalı olması, parti başkanlarına 15 dakika milletvekillerine 5’er dakika konuşma süresi verilmesine karar verdiklerini söyledi.

ŞAHALİ

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Erkut Şahali , yasa tasarısının insan kaynağı, toprak varlıkları, envanterin etkin kullanılması gibi konuları kapsadığını, amacın çalışmaların, halk sağlığına verimli olacak şekilde birleştirilmesi olduğunu kaydetti, komiteye teşekkür etti.

Şahali, Devlet laboratuarında bazı analizlerin yapılamıyor olması ve bazı sıkıntılar yaşanmasının, gıda güvenliğinin kontrolsüz olduğu anlamına gelmediğini, izin makamlarının gerekli analizler ve denetimleri yaptığına işaret etti.

Şahali, ihraç edilecek ürünlerde bazı sıkıntılar yaşandığını, ancak enginar ithalatı ile ilgili şu anda bir sıkıntı yaşamadıklarını da belirterek, sıkıntının giderilmesi için gerekli çalışmalar yapıldığını kaydetti.