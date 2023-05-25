Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası 1 ve 2 Haziran’da konserler verecek

KKTC Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası 1 ve 2 Haziran 2023 tarihlerinde gerçekleştireceği konserlerle sanatseverlerle buluşacak.

Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre konserler, 1 Haziran Perşembe akşamı saat 20.00’de ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampusu Rauf Raif Denktaş Salonu (Kalkanlı) ve 2 Haziran Cuma akşamı saat 20.00’de Bellapais Manastırı’nda (Girne) yer alacak.

Ücretsiz ve halka açık olacak konserler için seyirci koltuklarında yerini almak isteyen sanatseverlerin, mesai saatleri içinde 03922291762 numaralı telefonu arayarak yerlerini ayırtabilecekleri duyuruldu.

KKTC CSO’nun bu haftaki konserlerini şef Orhun Orhon yönetecek.

Solist olarak keman sanatçısı Ozan Akkol sahne alacak.

Konser programında J. B. Saint Georges, Keman Konçertosu Op. 2, No.1; MA. Alyamani, Sea Waves, Zigan, Longa Nahawand ve L. V. Beethoven, 2 Senfoni Re Majör Op. 36 yer alıyor.