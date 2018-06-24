Cumhurbaşkanlığı seçiminde son durum ne?

Türkiye, cumhurbaşkanı ve genel milletvekili seçimleri için bugün (24 Haziran 2018) sandık başına gitti. Yurt içinde 56 milyon 322 bin 632 kişi, 180 bin 65 sandıkta oy kullanıldı.

81 ilde saat 08:00’da başlayan oy verme işlemi, saat 17:00’de sona erdi ve oy sayımı başladı.

Türkiye’de seçim sonuçlarını takip eden tek resmi haber ajansı durumunda olan Anadolu Ajansı (AA) aboneleriyle verilerini 18:30 itibarıyla paylaşmaya başladı.

İşte AA’ya göre cumhurbaşkanlığı seçiminde son durum:

Açılan sandık: Yüzde 51

Muharrem İnce: Yüzde 29

Tayyip Erdoğan: Yüzde 56

Meral Akşener: Yüzde 7

Selahattin Demirtaş: Yüzde 6

Temel Karamollaoğlu: Yüzde 1

Doğu Perinçek: Yüzde 0