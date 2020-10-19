Cumhurbaşkanlığı İkinci tur oylaması , ve TCMB 22 Ekim Toplantısı

Bu gün Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin 2.turunda %50’nin üzerinde oy alabilecek iki aday yarışacak. Seçmenler son tur oylamasını yapacak . Pazartesi yazım yayınlandığında halkın iradesi kazanan adayı belirlemiş olacaktır. Sonuçların hayırlı olmasını dileriz. Çok tartışmalı ve uzun süreli ender bir seçim süreci yaşandı.

Halkın olağanüstü ilgisini çeken bu seçim süreci iddialı bazı haksız söylemlerin halkı rahatsız etmesinden kaynaklanmıştır. Kıbrıs Türk halkı arasında ısrarla Bölücülük yaratılmasında kullanılan söylemler- ki bunları bu halk hiç hak etmemiştir-, bazı partilerin beyanatları ve ısrarla yaydıkları haberlerle de KKTC halkını rencide edeceğini düşünmeden üzücü ve rahatsız edici bir süreci yaşatmıştır.

Halkın iradesi bu gün sandığa yansıdığı zaman, artık söylenecek bir tek şey var, hayırlı ve uğurlu olması, bundan sonraki süreçte halkın huzurlu ve esenlik içinde olabileceği ortamı sağlayacak bir çalışma ve yaşama ortamının Devlet Yöneticilerinin tümü tarafından titizlikle sağlanmasıdır.

Kavgadan ve halkı rahatsız edecek söylemlerden uzak durulmalıdır. Bu halk çekişmelerden yoruldu. Demokratik medeni bir ülkede yaşanmaması gereken bir seçim süreci idi.

Zaten pandemi süreci yeterince insanların yaşantılarını olumsuz etkilediği, hem psikolojik hem maddi ve manevi açıdan yıprattığı bir dönem oldu. Halkın bu süreçte rahatlatılması gerekirken bir de doğal bir demokratik hakkın yerine getirilmesi sürecindeki yaşananlar, birlik ve beraberlik, karşılıklı anlayış ve tarafların görüş ve öngörülerini içeren program hedeflerine karşı olan tolerans kültürü yok olmuştur maalesef.

Bunlar karşılıklı olarak medeni bir şekilde tartışılabilirdi. Halk da buna göre seçme hakkını kullanırdı. Ve çok daha etkili ve rahat bir seçim dönemi yaşanırdı.

Bu bölücülük körüklemesi halkımız ve ülkemiz için çok tehlikeli olduğu cihetle seçimden sonra Yöneticilerimizin daha aklı selimle halka mesajlar vermesini kamuoyu olarak dileriz. Sonucun halkımıza ve ülkemize hayırlı ve uğurlu olmasını tekrar dilerim.

Bu ülke halkı genel Türkiye sevdalısıdır, bunu kimse kendine göre yorumlayıp sahiplenmesin, önce bu ülkeye ne faydası dokundu ve tarihinde ülke özgürlüğü için kurtuluşu için neler yaptı onu tahlil etsin.

Kurlar ve faiz Öngörüsü ne olacak?

22 Ekim TCMB, Para Politikası Kurulu toplanacak. Ekonomik çevrelerce yapılan tahminlere göre bu toplantıda faizlerde bir miktar yükselme olacağıdır. Çünkü geçen ayki toplantıda esas olan politika faizinde %2 artışla %10.25, swap yolu ile yapılan fonlama faizi oranında %10.25’ten %11.75’e artış , ortalama fonlama faizi ise % 11.6 olmuştu. GLP faizi (ki bu yan etki yapacak bir faizdir) % 13.25 olmuştu. Ancak artırılan bu faizlerle kurların yükselişi durdurulamamıştı.

Dolayısıyla bu ayki 22 Ekim toplantısında % 1-2 arasında muhtemelen %1.5 gibi politika faizinde artış olacağı tahmin edilmektedir. Fakat kurun yükselişini durduracak mı? Şimdiye kadar kur artışları Ocak 2020’den beri ortalama %30 civarında arttığına göre eksi reel faiz karşısında Türkiye’de halk daha ziyade TL yerine altın ve dolara veya euro’ya yatırım yapmaya yöneldiği yayınlanan sonuçlardan görülmektedir..

Daha uzun vadeli yatırım için ise konut ve arsaya yatırım yapıldı. Resmi istatistiklere göre konut satışlarında bu yıl 6 aylık sürede, bir önceki yılın aynı dönemine göre % 209 gibi çok büyük bir artış oldu. Arsalarda da % 32 artış gerçekleşti.

Bu yıl pandemi etkisi ile tüm dünyada olduğu gibi Türkiye ekonomisinde de sıkıntılar var. İMF tahminlerine göre GSYIH 650 milyar$, ki dolar yükseldiği için dolar bazında düşüş var. Kişi başı milli gelir 7715$, büyüme 2020 için genel tahmin % -5 daralma, enflasyon %12, işszlik %14.6 , cari açık %- 3.7 . Bütçe açığı ise GSYIH’nın % -5.6sı.

Geçen gün ferahlatıcı bir haber doğal gazda 85 milyar m3 daha Karadeniz’de ek kaynak bulunduğudur. Daha önce bulunan 320 milyarm3 ile toplamda 405 milyar m3 oldu. Botaş yetkililerinden yapılan açıklamada Türkiye ihtiyacı halen yıllık 50 milyar m3 olduğuna göre 8-9 yıllık ihtiyacı karşılayacak durumdadır. Bu üretim pazarlandıktan sonra hem cari açığa olumlu etki yapacak hem de TL bazında ve daha ucuz olacağı ifade edilmektedir. Elektrik fiyatlarına da yansıyacağı söyleniyor.

Sermaye bazında ve yatırım bazında dış ek kaynaklara şimdi ulaşılması pandemi dahil çeşitli nedenlerle zor olduğu cihetle, cari açık, ticaret açığı, bütçe açığı ve maliyetleri yükselten kur artışları durdurulamadığı bu safhada, ek kaynaklara ihtiyacın arttığı ve yeni yerel ek kaynak bulunmasının önemini arttırmaktadır.