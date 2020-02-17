Güney KıbrısKıbrısManşet

Anastasiadis Druşiotis’in yazdıklarına cevap vermelidir

17 Şubat 2020

AKEL Basın Sözcüsü Stefanos Stefanu Cumhurbaşkanı Anastasiadis’in eski danışmanı Makarios Druşiotis’in Crans Montana Konferansı’nda yaşananlara ilişkin olarak basında dile getirdiklerine Cumhurbaşkanı ve hükümetin cevap vermesi gerektiğini belirtti.

Stefanu, Druşiotis’in savunduklarını şöyle sıraladı:

1. Crans Montana’da yemek öncesinde Sn. Anastasiadis Türkiye Dışişleri Bakanı Sn. Çavuşoğlu’yla buluştu ve ona Kıbrıslırumlar federasyonu kabul etmediğinden dolayı tek çözümün iki devletli çözüm olduğunu söyledi.
2. Sn. Çavuşoğlu’nun garantilerin lağvedilmesi ve işgal ordularının adadan süratle ayrılması için yazılı taahhüt üstlenme yetkisi olmasa da bunlar Kıbrıs sorununa ilişkin dört iç konuyla bir paket olarak BM’nin bir toplu önerisinde yer aldığı takdirde bunları kabul edeceği güvencesini verdiğine dair BM Genel Sekreteri Cumhurbaşkanı Anastasiadis’i bilgilendirdi.
3. BM Genel Sekreteri yemek esnasında Sn. Çavuşoğlu’ya Garanti Antlaşması’nın yerine çözümün uygulanması mekanizmasının geçmesini kabul edip etmeyeceğini sordu ve TC Dışişleri Bakanı böylesi bir şey için diyaloğa açık olduğu ama bunun diğer konulardaki gidişata bağlı olduğu yanıtını verdi.
4. Garantör güçlere kesinlikle herhangi bir yürütme ya da düzenleme rolü vermeyen, sadece tavsiyede bulunma rolü veren çözümün uygulanması mekanizmasına dair gayri resmi belgeyi Cumhurbaşkanı Anastasiadis kabul etmedi.
5. Cumhurbaşkanı Anastasiadis tüm bunları biliyor olmasına rağmen, yemek sırasında peşinen yazılı beyan istedi ve bunun sonucunda BM Genel Sekreteri konferansın sonlandığını ilan etti.

AKEL Basın Sözcüsü Stefanu bütün bu ciddi iddiaların bariz bir biçimde konferans hakkında hükümetin dedikleriyle hiç bağdaşmadığını ve bu iddiaların ne muhalefet tarafından, ne de yurtdışından gelmediğini, bilakis Cumhurbaşkanı Anastasiadis’in eski bir danışmanından geldiğini ve hükümetin bunlara cevap vermesi gerektiğini vurguladı.

17 Şubat 2020

http://www.akel.org.cy/…/cumhurbaskani-ve-hukumet-crans-mo…/

Cumhurbaşkanı ve Hükümet Crans Montana’da Yaşananlar Hakkında Druşiotis’in Yazdıklarına Cevap VermelidirAKEL Basın…

AKEL Türkçe paylaştı: 17 Şubat 2020 Pazartesi

 




Etiketler

Benzer Haberler

Photo of Elektrik kablosu çalan iki genç tutuklandı

Elektrik kablosu çalan iki genç tutuklandı

16 Şubat 2020
Photo of Tuzluca-Kurtuluş köyleri arasındaki arazide eski eser arayan 3 kişi suçüstü yakalandı

Tuzluca-Kurtuluş köyleri arasındaki arazide eski eser arayan 3 kişi suçüstü yakalandı

16 Şubat 2020
Photo of Karpaz Emirnamesi artık imar planıyla son bulmalı

Karpaz Emirnamesi artık imar planıyla son bulmalı

16 Şubat 2020
Photo of Erhürman: Maraş’taki toplantının seçimden kısa süre önce gerçekleştirilmesi doğru değildir

Erhürman: Maraş’taki toplantının seçimden kısa süre önce gerçekleştirilmesi doğru değildir

16 Şubat 2020
Photo of Abdülhamit Gül’ün KKTC temasları

Abdülhamit Gül’ün KKTC temasları

16 Şubat 2020
Photo of Ay Napa’da kafe kurşunlandı: 4 kişi yaralandı

Ay Napa’da kafe kurşunlandı: 4 kişi yaralandı

16 Şubat 2020
Photo of Meclis yarın toplanıyor

Meclis yarın toplanıyor

16 Şubat 2020
Photo of İlk ve orta dereceli okullarda ikinci dönemin ilk ders zili yarın çalacak

İlk ve orta dereceli okullarda ikinci dönemin ilk ders zili yarın çalacak

16 Şubat 2020
Photo of Mezbahalarda kesilen hayvanlar yarından itibaren kategorisine göre mühürlenecek

Mezbahalarda kesilen hayvanlar yarından itibaren kategorisine göre mühürlenecek

16 Şubat 2020
Photo of 47 kiloya elveda dedi

47 kiloya elveda dedi

16 Şubat 2020
Havadis Gazetesi, 14 Şubat 2009 tarihinde ilk kez okuyucusu ile buluştu. Her geçen gün artan trajı ile LİDER gazete olarak sizlere ulaşmaya devam ediyor. İletişim: [email protected]
© Copyright 2020, All Rights Reserved  |  Baba Bilgisayar
Başa dön tuşu
Kapalı