Cumhurbaşkanı Tatar’ın koruması Şerif Avcil soruşturma kapsamında 6 gün tutuklu kalacak

Güzelyurt Kaza Mahkemesi, Kıbrıs Sağlık ve Toplum Bilimleri Üniversitesi’nde (KSTU) 5 Şubat’tan beridir yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanan Yüksek Öğretim Planlama, Denetleme, Akreditasyon ve Koordinasyon Kurulu (YÖDAK) Genel Sekreteri Derviş Refiker ve Cumhurbaşkanı’nın yakın koruması, polis subayı Şerif Avcil hakkında 6 gün ek tutukluluk emri verdi.

Polis Genel Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Amirliğinin Kıbrıs Sağlık ve Toplum Bilimleri Üniversitesi’nde yürüttüğü soruşturma kapsamında tutuklanan 2 zanlı, bugün yeniden mahkemeye çıktı.

ÖZBAYLI: GÖREVİNİ KÖTÜYE KULLANDI

Güzelyurt Kaza Mahkemesinde, Yargıç Gülay Uğur huzurunda görülen davada ilk olarak polis soruşturma memuru Ortunç Özbaylı zanlı Derviş Refiker ile ilgili yürütülen soruşturmada elde edilen bulguları aktardı.

Tahkikat memuru Ortunç Özbaylı, Derviş Refiker’in “irtikap görevin yerine getirilmesi karşılığında para kabul etme, kamu hizmetinde görevli kişinin iltimas karşılığında para alması ve suç gelirini aklama” suçlarından methaldar olduğunu söyledi.

Zanlının görevini kötüye kullanarak, üniversitede Tıp Fakültesi açılmasının hızlı bir şekilde ele alınmasını sağladığını belirten Özbaylı, zanlının faklı zamanlarda TL, dolar ve euro olarak ödemeler ve airpods kulaklık aldığının tespit edildiğini söyledi. Özbaylı, Tıp Fakültesi başvuru yazısı ve dosyası, bazı evraklar ve YÖDAK’a ait bazı bilgisayarların emare olarak alındığını ve zanlıdan izahat istendiğinde ise evrakları hatırlamadığını söylediğini kaydetti.

Zanlıya ait evin de zanlı huzurunda arandığını belirten Özbaylı, buradan ise 2 laptop, kulaklık kutusu, İşletme Yönetimi Yüksek Lisans diplomasi ve transcript bulunarak emare olarak alındığını belirtti. Özbaylı, okulda bulunamayan diplomanın tedavüle sürülüp sürülmediğinin ise araştırılacağını söyledi.

3 günde 16 ifade alındığını, 10 ifade daha alınacağını ve aranan emareler olduğunu aktaran Özbaylı, zanlının 6 gün süreyle poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Savcı Fatma Damdelen de zanlının tahkikata etki etmesinin muhtemel olduğu gerekçesiyle 6 gün ek tutukluluk talep etti.

Zanlı avukatı talebe itiraz etmedi, Yargıç 6 gün tutukluluk emri verdi.

BİLGER KORAL: 9 GÜNDE GELİŞİGÜZEL SAHTE DERS NOTU GİRİLDİ

Polis Çavuşu Bilger Koral da “sahte diploma” soruşturmasında tutuklanan zanlı Şerif Avcil ile ilgili bulguları aktardı. Koral, Şerif Avcil’ın “sahte belge düzenlemeye tahrik” suçundan methaldar olduğunu ifade etti.

Koral, zanlının, tezsiz İşletme Yönetimi Yüksek Lisans programına 5 Haziran 2023’te kayıt olduğunu ancak 2 Şubat 2022’de kayıt yapmış gibi gösterildiğini, 6 Haziran 2023 ile 15 Haziran 2023 arasında, 9 günde gelişigüzel sahte ders notu girilerek, 19 Haziran 2023’te bölüm birincisi olarak mezun edildiğini anlattı.

Zanlının diplomanın nerede olduğunu bilmediğini beyan ettiğini anlatan Koral, telefonun ise kayıp olduğunu söylediğini aktardı. Zanlıya telefonundan ulaşılarak karakola çağrıldığını da belirten Koral, karakola vardığında ise telefonunu kaybettiğini söylediğini anlattı. Koral, zanlının telefonunu kendisini karakola getiren şahsın arabasında düşürmüş olabileceğini söylemesi üzerine ise arabanın arandığını ancak telefonun bulunamadığını da ekledi.

Koral, 3 günde 9 ifade alındığını, daha alınacak ifadeler olduğunu, 2 kişinin, zanlının diplomasının orijinalinin ve telefonunun arandığını aktararak, 8 gün ek tutukluluk talep etti.

Zanlının avukatı talebe itiraz ederek, müvekkilinin teminata bağlanmasını istedi.

Yargıç Gülay Uğur ise, polis subayı olan zanlının diploma ve telefon gibi emareleri gizleyerek polise yardımcı olmadığını söyledi. Yargıç, zanlının 6 gün daha poliste tutuklu kalmasına karar verdi.