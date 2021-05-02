Cumhurbaşkanı Tatar’dan Paskalya Yortusu mesajı

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar Ortodoks Paskalya Yortusu nedeniyle kutlama mesajı yayınladı.

Tatar mesajında, “Kıbrıslı Rum komşularımız ve Ortodoks dünyası tarafından kutlanan Ortodoks inancının en kutsal dönemlerinden biri olan bu çok özel Ortodoks Paskalya Yortusunu en içten ve iyi dileklerimle kutluyorum. Bu kutsal dönemin, bu yıl Ramazan ayının son dönemine denk gelmesiyle birlikte tüm insanlığa barış, bereket ve refah getirmesini temenni ediyorum.” ifadelerini kullandı.