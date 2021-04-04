Cumhurbaşkanı Tatar’dan Paskalya kutlaması

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar Paskalya Yortusu nedeniyle mesaj yayımladı.

Twitter hesabı üzerinden kutlama mesajı yazan Cumhurbaşkanı Tatar paylaşımında “Ülkemizde yaşayan Protestan ve Katolik’ler ile bu inanca mensup Hristiyan aleminin Paskalya Yortusunu en içten dileklerimle kutluyorum. Saygı ve hoşgörü temelinde, barış ve huzur içinde yaşanacak sağlıklı ve güzel günler temennisi ile kendilerini saygıyla selamlıyorum.” ifadelerine yer verdi.

Ülkemizde yaşayan Protestan ve Katolik’ler ile bu inanca mensup Hristiyan aleminin Paskalya yortusunu en içten dileklerimle kutluyorum. Saygı ve hoşgörü temelinde, barış ve huzur içinde yaşanacak sağlıklı ve güzel günler temennisi ile kendilerini saygıyla selamlıyorum.