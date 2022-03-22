Cumhurbaşkanı Tatar’a GAP Gazeteciler Birliği’nden ödül

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar GAP Gazeteciler Birliği tarafından “Yılın en başarılı devlet adamı” ödülüne layık görüldü.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’a GAP Gazeteciler Birliği tarafından “Yılın en başarılı devlet adamı” ödülü verildi.

Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Tatar’a ödülü 14 Mayıs 2022’de Malatya’da düzenlenecek Uluslararası GAP Oscarı Ödül Töreni’nde takdim edilecek.

GAP Gazeteciler Birliği Genel Başkan Vekili Hamit Özpolat, Cumhurbaşkanı Tatar’a “Kıbrıs Türk halkının çıkarlarını uluslararası alanda savunmada ve Türkiye Cumhuriyeti ile KKTC’nin Doğu Akdeniz’deki haklarının korunmasında gösterdiği gayret” nedeniyle yılın en başarılı devlet adamı ödülü takdim edileceğini belirtti.