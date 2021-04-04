Cumhurbaşkanı Tatar Türkeş’i andı

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Milliyetçi Hareket Partisi Kurucusu Alparslan Türkeş’in vefatının 24. yıldönümü nedeniyle mesaj yayımladı.

Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Tatar mesajında şöyle dedi:

“Kıbrıs’ta 1917 yılında doğan, Türk milliyetçiliğinin ve Türk dünyasının en önemli isimlerinden, büyük devlet ve dava adamı, Milliyetçi Hareket Partisi’nin kurucusu ve ilk Genel Başkanı merhum Alparslan Türkeş’i vefatının 24. yıldönümünde rahmet ve saygıyla anıyorum. Türk Dünyasına ve Ulusal Kıbrıs davamıza yaptığı hizmetler unutulmayacaktır. Ruhu şad olsun.”