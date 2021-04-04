Kıbrıs

Cumhurbaşkanı Tatar Türkeş’i andı

4 Nisan 2021
alparslan türkeş ersin tatar





Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Milliyetçi Hareket Partisi Kurucusu Alparslan Türkeş’in vefatının 24. yıldönümü nedeniyle mesaj yayımladı.

Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Tatar mesajında şöyle dedi:

“Kıbrıs’ta 1917 yılında doğan, Türk milliyetçiliğinin ve Türk dünyasının  en önemli isimlerinden, büyük devlet ve dava adamı, Milliyetçi Hareket Partisi’nin  kurucusu ve ilk Genel Başkanı  merhum Alparslan Türkeş’i  vefatının 24. yıldönümünde  rahmet ve saygıyla anıyorum. Türk Dünyasına ve Ulusal Kıbrıs davamıza yaptığı hizmetler unutulmayacaktır. Ruhu şad olsun.”

 





Etiketler
4 Nisan 2021




Başa dön tuşu