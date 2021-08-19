Cumhurbaşkanı Tatar: Sporcularımız gurur kaynağımızdır

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi’nin organize ettiği 33. Samsung Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Yarışı’nda yarışacak milli sporcular Doğukan Ulaç, Mert Türsoy ve Osman Akkuş’u kabul etti.

Cumhurbaşkanlığı’ndan verilen bilgiye göre, kabulde, Kuzey Kıbrıs Su Sporları Federasyonu Başkanı Ender Yeşilyurt, antrenör Mehmet Gürcenk ve Cumhurbaşkanlığı Spor Danışmanı Sertaç Bozatlı da hazır bulundu.

Cumhurbaşkanı Tatar, kabulde yaptığı konuşmada, sporcuların büyük bir başarı gösterdiğini ve sporcuların cesaretlendirilip uluslararası yarışmalarda ülkeyi temsil etmelerinin KKTC için gurur kaynağı olduğunu vurguladı.

Tatar, sporcuların bu başarısında önemli bir sorumluluk üstlenen ailelere, sporculara ve onları yetiştiren antrenörlere teşekkür ederek başarılarının devamını diledi.

Üniversitelerde bulunan olimpik yüzme havuzlarının da yaz ayları dışında kış aylarında da yüzücülerin antrenman yapmasına olanak sağlamasının da katkısının önemini dile getiren Tatar, sporcuların çok iyi derecelerle ülkesini temsil edeceğine olan inancını belirtti.

Dünya çapında iki bini aşkın yüzücüyü İstanbul’da buluşturan ve pazar günü Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi tarafından 33’üncüsü düzenlenecek olan Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Yarışı’nda ülkeyi üç sporcu temsil edecek.

2018 yılında 30’uncusu düzenlendiğinde dünyanın en iyi açık su yarışı olarak seçilen organizasyona ülkeyi temsilen katılan Doğukan Ulaç genel klasmanda birinci olmuştu. 2800 sporcunun katıldığı yarışmalarda, bu yıl Doğukan Ulaç 6’ncı kez, Osman Akkuş 29’uncu kez, Mert Türsoy ise ilk kez ülkeyi temsil edecek.