Cumhurbaşkanı Tatar, spor federasyonları ile görüşmeyi sürdürüyor

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar iki hafta önce spor federasyonlarının bir kısmı ile görüşmüştü ve bugün de geri kalan kısmı ile bir araya geldi.

Cumhurbaşkanlığı Halk Konseyi çalışmaları kapsamında yapılan toplantıda gündem yine sporun sorunları ve dışa açılım oldu.

Toplantıya katılan spor federasyonlarından elde edilen bilgiye göre Cumhurbaşkanı Tatar federasyonlara KKTC’nin Anayasal adıyla gözlemci olduğu Türk Devletleri Teşkilatı bünyesindeki etkinliklere katılabilme yönünde yoğun bir çalışma yürütüldüğünü yineledi.

Daha önce 16 spor federasyonu ile yaptığı toplantının ardından bugünkü toplantıya da 13 federasyon katıldı. Sporcuların dışa açılımı ve federasyonların yurt dışı temaslarının ele alındığı Cumhurbaşkanlığındaki görüşme ile ilgili olarak Cumhurbaşkanlığından resmî açıklama yapılması bekleniyor.