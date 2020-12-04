Cumhurbaşkanı Tatar siyasi parti başkanlarıyla görüşme başlattı

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, hükümet kurma çalışmaları çerçevesinde Meclis’te temsil edilen siyasi partilerle yeniden görüşüyor. Cumhurbaşkanı Tatar, bugün ilk olarak UBP Genel Başkan Vekili Ersan Saner’i kabul ederek görüştü. Görüşme sonrasına basına açıklamalarda bulunan Saner, ülkede çok acil bir hükümetin kurulmasına iytiyaç duyuduğunu ifade ederek, bütçenin de biran önce görüşülmesi gerektiğini söyledi. Bir hükümetin kurulması için sonuna kadar mücaele edeceklerini ifade eden Saner, tüm siyasi parti yetkililerinin bu düşüncelerle hareket etmesi gerektiğini söyledi. Cumhurbaşkanı Tatar bugün ayrıca CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, HP Genel Başkan Vekili Yenal Senin ile görüşecek. Tatar ayrıca yarın saat 11.30’da TDP Genel Başkanı Cemal Özyiğit, 12.00’de DP Genel Başkanı Fikri Ataoğlu, 12.30’da da YDP Genel Başkanı Erhan Arıklı ile bir araya gelecek.