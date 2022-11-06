Cumhurbaşkanı Tatar Londra’da Türk okulunu ziyaret etti… Tatar: “KKTC devleti her zaman Londra’daki Kıbrıs Türk toplumunun yanındadır”

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Londra’da, Hornsey Atatürk Okulu’nu ziyaret etti, sınıfları gezdi, öğrenciler ve ailelerle bir araya geldi.

Cumhurbaşkanı Tatar, KKTC devletinin her zaman Londra’daki Kıbrıs Türk halkının yanında olduğunu vurgulayarak, İngiltere’de yaşayan ailelere, “çocuklarını Türk okullarına gönderme, Türkçeyi öğretme, KKTC sevgisi ve özlemini her zaman canlı tutma, bağları güçlendirme” çağrısı yaptı.

Tatar, İngiltere’de yaşayan Kıbrıs Türk toplumunun, KKTC’nin gücüne güç kattığını kaydetti.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, eşi Sibel Tatar ile birlikte Kuzey Londra’daki Hornsey Atatürk Okulu’nu ziyaret etti. Tatar’a KKTC Londra Temsilcisi Çimen Keskin de eşlik etti. Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, burada okul yetkililerinden bilgiler aldı, sıkıntıları ve talepleri dinledi.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, burada yaptığı konuşmada, Londra’da Türk okullarında yıllardır eğitim verilmesinin büyük bir başarı olduğuna dikkat çekerek, KKTC devletinin her zaman Kıbrıs Türk toplumu ve okullarının yanında olduğunu, her zaman da önem vermeye devam edeceğini kaydetti.

Londra’da yaşan Kıbrıslı Türk ailelere, KKTC sevgisi kazanılması, örf ve adetlerle kültürün geleceğe aktarılması ve Türkçe dilinin öğrenilebilmesi için çocuklarını Türk okullarına gönderme çağrısı yapan Tatar, okullarda bazı sıkıntılar yaşandığını, öğretmenlerin gelmesinde gecikmeler yaşandığını ancak devletin her zaman okulların yanında olduğunu vurguladı.

Türk dilinin dünyada önemli bir noktaya geldiğini, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde Türk devletlerinin bir araya geldiğini ifade eden Tatar, Türkçe dilini kullanan 300 milyon kişi olduğunu, bu yüzden Londra’da da Türkçe dilini çocuklara öğretip, gelecek nesillere aktarmanın önemli olduğunu kaydetti.

Teknolojinin hızla geliştiğinden uzakların yakınlaştığını ve artık bilgiye daha hızlı ulaşıldığını ifade eden Tatar, Londra’da çok anısının olduğunu, buraları unutamayacağını ve unutturmayacağını ifade etti.

Uzun yıllar Londra’da yaşadığını ve anıların gözünde canlandığını ifade eden Tatar, çocuklar ve ailelere Kuzey Kıbrıs’tan sevgi saygı selamlar getirdiğini söyledi.

-“Gücümüze güç kattınız”

“Geçmişi acılarla dolu bir halkın temsilcileriyiz” diyen Tatar, Kıbrıs Türk halkının acı tarihi sonucunda yaşanan göçün de 100. yılına gelindiğini kaydeden Tatar, Kıbrıs Türk halkının temsilcilerinin bu sürede burada büyük başarılar elde ettiğini, KKTC’ye de katkı ve yatırımlar yaptığını, güçlerine güç kattığını belirtti.

KKTC’nin de bu dönemde önemli aşamalardan geçerek, Türkiye’nin desteğiyle bugünlere geldiğini kaydeden Tatar, başarıyla atlatılan Pandemi sonrası eğitim ve turizmde istenilen noktaya tekrar gelme hedefinde olduklarını ifade etti. Tatar, ekonomik sorunların KKTC’de olduğu gibi bütün dünyada olduğunu sorunların aşılacağını kaydetti.

Cumhurbaşkanı Tatar, Kıbrıs’ta bir anlaşma olacaksa iki devletin işbirliği, Türkiye Cumhuriyeti’nin garantörlüğü ve Türk askerinin devamlılığıyla olabileceğini ifade etti.

-Türkçenin önemi

Tatar, Londra’da Türkçe dilinin öğrenilmesi ve okullarına hizmet veren herkesi tebrik etti, yaşamını yitiren Kıbrıs Türk toplumu temsilcilerini andı. Tatar, özellikle Türk okullarının Londra’da kurulmasında öncülük eden Ali Rıza Değirmencioğlu, eşi Pelin hanım ve Kelami Dedezade’yi rahmetle andı.

Londra’da Türkçenin, kültürün, örf ve adetlerin geleceğe taşınması için büyük bir başarı sağlandığını ifade eden Tatar, çocuklarını Türk okuluna getiren aileleri ve hizmet verenleri de tebrik etti.

Ailelerin, çocuklarını, Türkçeyi öğrenmesi için okula göndermeyi ihmal etmemesini isteyen Tatar, Dilin önemine vurgu yaptı, Türk dilinin dünyada önemli bir yeri olduğunu kaydetti.

Bu yüzden ailelerin, çocuklarının Türkçeyi öğrenmesine katkı yapmasının en büyük iyilik olacağını ifade eden Tatar, devletin de her zaman Türk diline önem verdiğini, okula KKTC’den öğretmen gönderildiğini, bu yıl bazı sıkıntılar yaşandığını ancak aşılacağını belirtti.

Buradaki çalışmaları taktir eden ve ailelere, çocuklarına Türkçe öğrenmesi ve okula gelmesi için daha fazla fırsat vermeleri çağrısı yapan Tatar, ailelerden Türkçeye, Türk okullarına ve Türk diline önem vermesini istedi.

-Türkiye’nin desteği

Türkiye Cumhuriyeti devletinin de her alanda KKTC’nin yanında olduğunu ifade eden Tatar, bu konuda karşılıklı değerlendirmelerle bulunulabileceğini kaydetti.

Eşi Sibel Tatar’ın da eğitime çok önem verdiğini ve zaman harcadığını anlatan Tatar, Kıbrıslı Türklerin Cumhurbaşkanlığına kayıt yaptırmalarını, iletişimi korumalarını istedi.

“Gücümüze güç katacaksınız” diyen Tatar, hem bireysel kariyer, hem de KKTC’ye bağlılığın gelişmesi, birlikteliğin geleceğe taşınması ve memleket sevdasının geliştirilmesi açısından buna büyük önem verdiklerini söyledi.

Yıllar sonra okulu ziyaret ettiğini ve duygulandığını da söyleyen Tatar, Kıbrıs’ta mücadelenin devam ettiğini bu uğurda tüm Kıbrıslı Türklerin birer değer olduğunu kaydetti.

-İngiltere’ye eleştiri

İngiltere’nin garantör ülke olduğunu ancak sorumluluklarını yerine getirmemesi bir yana, seyirci kaldığını, Kıbrıs Türk halkına haksızlık yaptığını ifade eden Tatar, “Birbirimize sahip çıkmak, çocuklarımızı KKTC sevgisi, özlemiyle büyütmek, dilimizi örf ve adetlerimizi, kültür ve geleneklerimizle geleceğe hazırlamak önemlidir” dedi.

Tatar, kendisini ağırlayan yetkililer ve bir araya gelen ailelere de teşekkür etti