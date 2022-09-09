Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Kıbrıs Türk iş kadınlarının girişimleriyle KKTC ekonomisine iz bıraktığını belirtti.

Tatar, eşi Sibel Tatar ile birlikte, İş Kadınları Derneği tarafından dün akşam düzenlenen 2022 Yılın Kadın Girişimcileri Ödül Töreni’ne katıldı ve konuşma yaptı.

Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre Cumhurbaşkanı Tatar konuşmasında, yürütülen çalışmalar ve çabalardan dolayı İş Kadınları Derneği yönetimini takdir ettiğini kaydetti

KKTC ekonomisinin giderek kalkınması ve gelişmesiyle kadınlara da daha çok fırsatlar doğduğunu ifade eden Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Kıbrıs Türk kadınının bugün ekonomik imkanların gelişmesiyle geçmişe göre daha ön planda olduğunu söyledi.

Tüm olumsuzluklara ve kısıtlamalara rağmen KKTC ekonomisinin gelişmekte olduğunu belirten Cumhurbaşkanı Tatar, “”Kıbrıs Türk kadını son yıllarda ekonomik alandaki girişimleriyle iz bırakmaktadır” diyen Cumhurbaşkanı Tatar, rakamlara bakıldığında giderek sayısı artan iş kadınlarının ekonomiye yön vermekte olduğunu ve bunu memnuniyetle karşıladığını ifade etti.

Kadınların ekonomiye etkin katılımının önemli olduğunu belirten Tatar, ödül alan girişimci kadınları tebrik etti.