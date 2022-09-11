Cumhurbaşkanı Tatar: “Keşke birleşsek ve tek ses olsak”

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, yeni siyasetin kökleşmesi, benimsenmesi ve milli bir siyaset olarak sürdürülmesini hep birlikte başarmak gerektiğini belirterek, “Keşke birleşsek ve tek ses olsak” dedi.

Yıllarca yapılamayan reformu başaran Meclis ve iktidara bu şekilde bir saldırının kabul edilemez olduğunu belirten Cumhurbaşkanı Tatar, Başbakan’a, 27 Kasım’da seçim yapılması için Meclis’te karar alınması çağrısı yaptı.

Cumhurbaşkanı Tatar, Ulusal Birlik Partisi’nin 13’üncü Olağan Kurultayı’na katılarak, konuşma yaptı.

Kurultayda UBP’liler ile birlikte olmaktan büyük bir memnuniyet duyduğunu belirterek, yıllarca birlikte yürüdüklerini, birlikte mücadele ettiklerini söyledi.

Büyük bir zafer kazandıklarını ve kendisinin ülkenin 5’inci Cumhurbaşkanı olarak seçildiğini ifade eden Tatar, “Sizlere her zaman minnettarım. Her zaman sizler benim yüreğimdesiniz” dedi.

-“UBP yürekli insanların mücadele ettiği bir partidir”

Zor koşullarda, pandemi yaşanırken, sıkıntılı günlerde birlik ve beraberliği sürdürebilmek, kenetlenebilmek ve zafere yürümenin hiç kolay olmadığını aancak başardıklarını vurgulayan Tatar, UBP’nin, TMT’nin devamı olan, her zaman Kıbrıs Türk halkının bu topraklarda varlığı ve selameti için yürekli insanların mücadele ettiği bir parti olduğunun altını çizdi.

-“Benim gönlüm sizlerledir, sizlerle olmaya devam edecek”

UBP’yi bir arada tutmak için elden ne gelirse yapılması gerektiğini kaydeden Cumhurbaşkanı Tatar, “Anayasa’mıza göre tarafsızım ama benim gönlümün nerede olduğunu en iyi sizler biliyorsunuz. Benim gönlüm sizlerledir, sizlerle olmaya devam edecek” dedi.

-“Bizi bir arada tutan Türkiye sevgisidir, Anadolu sevgisidir ve KKTC’ye olan inancımızdır”

Çocukluk yaşlarından beri her zaman KKTC’ye inanan, Anadolu’ya ve Türkiye’ye inanan, Kıbrıs milli davasına yürekten inanan biri olduğunu vurgulayan Cumhurbaşkanı Tatar, “Bizi bir arada tutan Türkiye sevgisidir, Anadolu sevgisidir ve KKTC’ye olan inancımızdır” şeklinde konuştu.

-“Hakaretleri asla kabul etmeyiz, etmeyeceğiz”

Çok hedef olduğunu ve kendisine çok saldırılar yapıldığını dile getiren Cumhurbaşkanı Tatar, şunları kaydetti:

“Bana, belki ağza alınmayacak şekilde, bazı ücretli kalemlerle bana yapılan saldırılar esasında hepimize olan hakarettir. Çünkü Cumhurbaşkanlığı seçimde benim çok altımda oy alarak seçilmeyen bir kişinin mütemadiyen bana laf sokuşturması, mütemadiyen hepimize hakaretlerde bulunmasını asla biz kabul etmeyiz, etmeyeceğiz.”

-“Hükümet Anavatan Türkiye’nin desteğiyle elinden geleni yaptı, yapmaya devam edecek”

Pandeminin kamu maliyesi üzerindeki etkilerinin azımsanacak derecede olmadığını dile getiren Tatar, çok ciddi etkileri olduğunu belirtti. Pandemi, döviz krizi, ve Ukrayna savaşına rağmen UBP’nin koalisyon ortaklarıyla birlikte devleti ayakta tutmaya, bütün mükelleflerini yerine getirmeye devam ettiğini, memura, işçiye, emekliye artış verdiğini anlatan Cumhurbaşkanı Tatar, hükümetin, Anavatan Türkiye’nin desteğiyle elinden geleni yaptığını ve yapmaya devam edeceğini söyledi.

Başbakan ve ekibine teşekkür eden Cumhurbaşkanı Tatar, “Konuşması kolaydır. Eleştirmesi kolaydır ama esas olan icraattır” dedi. Belediyelerin birleştirilmesine ilişkine yasaya işaret eden Tatar, geçmişte 28 belediyenin çok fazla olduğunun ve belediyelerin reformdan geçmesi gerektiğinin konuşulduğunu anlattı.

Faiz Sucuoğlu ve arkadaşlarının reformu yapacaklarını söylediklerini dile getiren Tatar, bazı gecikmeler olduğunu, istişareler yapıldığını ve yerel seçimin 27 Kasım’da olabilmesi için Meclis’in karar ürettiğine dikkat çekti.

-“Meclis’e ve iktidara bu şekilde bir saldırı kabul edilemez”

“Elbette Anayasa Mahkemesi’nin söylediklerine biz değer veririz, bütün bunları dikkate alırız” diyen Cumhurbaşkanı Tatar, yıllarca yapılamayan reformu başaran Meclis ve iktidara bu şekilde bir saldırının kabul edilemez olduğunu kaydetti.

Cumhurbaşkanı’nın tarafsız olduğunu ancak Cumhurbaşkanı’nın da fikri olduğunu dile getiren Tatar, “Pandemi dolayısıyla 5 yılda bir yapılacak olan seçimler yapılamadı. Eyvallah yapılamadı ama Sayın Akıncı 6 ay daha orada oturmaya devam etti. Nasıl 6 ay daha oturmaya devam etti” şeklinde konuştu.

-“Meclis kararıyla diyeceksiniz ki 27 Kasım’da seçim vardır”

Bu konuda mahkemeye başvurulmadığının söylendiğini ancak Erhan Arıklı’nın mahkemeye başvurduğunu ifade eden Cumhurbaşkanı Tatar, “Dediler ki Meclis kararıdır. Onun için Sayın Başbakan şimdi siz de Meclis kararı alacaksınız. Meclis kararıyla diyeceksiniz ki 27 Kasım’da seçim vardır” dedi.

Zor yollardan geçtiklerini, zor yolları yürümeye devam ettiklerini belirten Cumhurbaşkanı Tatar, “Ama biz bunları gerçekten inanarak yapıyoruz onun için mutlaka başaracağız. Biz başaracağız, başarmak zorundasınız. Ülkenin menfaati için, KKTC’nin geleceği için başarmak zorundasınız” diye konuştu.

Kurultaydan sonra ne gerekirse akıl yoluyla yapılacağını ifade eden Cumhurbaşkanı Tatar, “Benim görevim vatanımı, milletimi savunabilmektir” diyerek, bu nedenle ekibiyle Türkiye ile istişare içerisinde New York’a hazırlık yaptığını söyledi.

Ayın 13’ünde Meclis’i bilgilendireceğini ifade eden Cumhurbaşkanı Tatar, daha sonra New York’a gideceğini belirtti. Kıbrıs meselesinde, Kıbrıs davasında yeni bir siyaset ortaya koyduklarını ve bunu hep birlikte yaptıklarını dile getiren Tatar, 50 seneden fazla federal temelde bir anlaşma için yapılan görüşmelerin hiçbir netice vermediğini, her görüşmede Rum-Yunan ikilisinin Kıbrıs Türk halkını aşağı çekmeye çalıştığını söyledi.

“İlk önce federal bir yapı, daha sonra bizi üniter bir yapı içerisinde azınlık ve daha sonra yok etmek için çeşitli tuzaklarla örülmüş bir takım tehlikelere artık dur demesini bildik. Hep birlikte yaptık” diyen Cumhurbaşkanı Tatar, Türkiye Cumhuriyeti’nin de tam desteğini aldıklarını vurguladı.

Bölgenin en büyük ve en güçlü ülkesi, anavatan ve Kıbrıs adasının garantörü olan Türkiye Cumhuriyeti ile birlikte yürümenin bir bahtiyarlık ve gurur vesilesi olduğunun altını çizen Cumhurbaşkanı Tatar, yeni siyasete, TC Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan hükümetinin ve Türk kamuoyunun tam destek vermesiyle Kıbrıs’ta yeni bir sayfa açıldığını, yeni bir dönem başladığını söyledi.

Kıbrıs tarihine de değinen Cumhurbaşkanı Tatar, yeni siyasetin New York’ta, 5+1 toplantısında TC Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun tam desteğiyle, kendisinin yeni bir anlaşma olacaksa egemen eşitlik temelinde olması gerektiğini dünyaya haykırışının yeni bir dönüm noktasının başlangıcı olduğunu kaydetti. Bunun önemli bir tarih olduğunu ve hep birlikte kazanıldığını dile getiren Cumhurbaşkanı Tatar, Doğu Akdeniz’de, Mavi Vatan’da sondaj gemilerle, güvenliğin en üst noktada sağlanması ve oluşturulmasının önemini vurguladı. Tatar, “Bölgenin hakimiyeti Türk oluşunun eline geçmişse işte burada bizlerin de payı vardır” dedi.

-“Keşke birleşsek ve tek ses olsak”

“Keşke birleşsek ve tek ses olsak” diyen Cumhurbaşkanı Tatar, CTP’nin geçen hafta yaptığı toplantıda Türkiye’den gelen seslere de itibar etmeyerek, hala federasyondan bahsettiğini kaydetti.

CTP’nin, hala yalvarırcasına Rumlarla iş birliği, ortaklık ve AB ile görüşmeler yaparak, yeni arayışlar içerisinde olduğunu kaydeden Tatar, milletin, egemenlik ve devlet dediğini söyledi.

Yeni siyasetin kökleşmesi, benimsenmesi ve milli bir siyaset olarak sürdürülmesini hep birlikte başarmak gerektiğini dile getiren Cumhurbaşkanı Tatar, daha iyi günlerin KKTC’yi beklediğini söyledi.

Pandemi, krizin geçeceğini, savaşların biteceğini kaydeden Tatar, reformlardan sonra refah, huzur, mutluluk, daha umutlu ve güvenli bir geleceğin halkı beklediğini söyledi.

Faiz Sucuoğlu’na geçmiş olsun dileyen ve teşekkür eden Cumhurbaşkanı Tatar, yeni Genel Başkan ve ekibine hayırlı olsun dilekleriyle konuşmasını tamamladı.