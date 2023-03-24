Cumhurbaşkanı Tatar, İngiliz Yüksek Komiseri Siddiq’i kabul etti - Havadis Gazetesi | Kıbrıs Haber
Cuma, Mart 24, 2023
Havadis Gazetesi | Kıbrıs Haber
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Cumhurbaşkanı Tatar, İngiliz Yüksek Komiseri Siddiq’i kabul etti

Mert Özkaya
Mert Özkaya
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Cumhurbaşkanı Ersin Tatar

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, İngiliz Yüksek Komiseri Irfan Siddiq’i kabul etti.

Cumhurbaşkanlığında saat 11.00’de başlayan görüşme bir saat sürdü.


Görüşmede, Cumhurbaşkanı Tatar’ın Özel Temsilcisi Ergün Olgun ile müzakere heyetinden Güven Yaratıcı Önlemler ve İki Taraflı Teknik Komiteler Koordinatörü Güneş Onar, Hukuk İşleri Danışmanı Sülen Karabacak, Uluslararası İlişkiler ve Diplomasi Özel Danışmanı Prof. Dr. Hüseyin Işıksal ve Dış Basın Sorumlusu Kerem Haser de hazır bulundu.

Görüşme sonrası İngiliz Yüksek Komiseri Irfan Siddiq basın mensuplarına kısa bir açıklama yaptı.

İngiliz Yüksek Komiseri’nin Cumhurbaşkanlığından ayrılmasının ardından Cumhurbaşkanı Ersin Tatar da, hem İngiliz Yüksek Komiseri Irfan Siddiq hem de bu sabah saatlerinde kabul ettiği Kanada Yüksek Komiseri Karine Asselin ile yaptığı görüşmelere ilişkin açıklamalarda bulundu.

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Tags:Cumhurbaşkanı Ersin Tatarİngiliz Yüksek Komiseri Siddiq
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