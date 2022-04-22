Cumhurbaşkanı Tatar bugün CTP ve UBP ile görüşecek

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, yeni hükümetin oluşumuna yönelik istişare ve değerlendirmelerde bulunmak üzere Meclis’te temsil edilen siyasi partilerle değerlendirmeler başlattı.

Cumhurbaşkanı Tatar, dün sırasıyla Yeniden Doğuş Partisi, Halkın Partisi ve Demokrat Parti başkanları ve heyetleri ile bir araya geldi.

Tatar bugün saat 11.30’da Cumhuriyetçi Türk Partisi, saat 13.30’da da Ulusal Birlik Partisi ile görüşecek.

Arıklı: Erken seçim de ihtimal

Yeniden Doğuş Partisi (YDP) Genel Başkanı Erhan Arıklı, önerilerinin; ilk olarak geniş tabanlı teknokrat bir hükümet, olmazsa iki büyük partinin kuracağı bir hükümet, son olarak da mevcut hükümetin devamı olduğunu söyledi.

Arıklı, hükümetin kurulamaması halinde erken seçimin de bir ihtimal olduğunu kaydetti.

YDP Genel Başkanı Erhan Arıklı, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile görüşmesinin ardından basına açıklama yaptı. Cumhurbaşkanı ile durum değerlendirmesi yaptıklarını ifade eden Arıklı, ortaya çıkan durumun üzücü bir durum olduğunu söyledi.

“Beklenmeyen, ciddi bir kriz” olarak nitelediği hükümetin istifasının ardından ortaya çıkan sorunun zaman kaybedilmeden çözülmesi gerektiğini ifade eden Arıklı, önerilerinin; “Geniş tabanlı teknokrat hükümet veya iki büyük partinin kuracağı bir hükümet, üçüncü alternatifin de şu anki hükümetin devamı şeklinde” olduğunu dile getirdi.

Şu anda ülkede kaotik bir ortam olduğunu ve bunun daha da zor günleri getireceğini işaret eden Arıklı, Cumhurbaşkanının yarın tüm görüşmelerini tamamlamasının hemen ardından görevlendirme yapması gerektiğini vurguladı.

Arıklı, çünkü ciddi tedbirler alınması gerektiğini, devlette devamlılığın esas olduğunu ama şu anki durumda örneğin hükümetin Kıb-Tek ile ilgili kararlar alması gerektiğini belirterek bu kararları kimin alacağını sordu.

O yüzden acil bir şekilde yeni hükümetin kurulması için görevlendirme gerektiğini, görevi alanın da acil şekilde hükümeti kurması gerektiğini ifade eden Arıklı, soru üzerine; hükümetin kurulamaması halinde erken seçimin de bir yol olduğunu, demokrasilerde son sözün halkın olduğunu kaydetti.

Özersay: Bu oyunu oynamayacağız

Halkın Partisi (HP) Genel Başkanı Kudret Özersay, “Bizim hissiyatımız; acemice bir senaryo yazıldı, biz bu oyunu oynamak istemiyoruz, oyuncu olmayı kabul etmiyoruz” dedi.

Özersay, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile yaptığı görüşmenin ardından basına açıklamasında, bugün bu görüşmeye Cumhurbaşkanı’nın davetiyle geldiklerini söyledi.

Özersay, “Bizim hissiyatımız; acemice bir senaryo yazıldı, biz bunu oynamak istemiyoruz, aynı hükümet kurulacak ama sanki yeni hükümet kurma çalışması yapılıyor gibi gösteriliyor” ifadelerini kullandı.

Açık yüreklilikle, oynanan bu oyunun bir parçası olmayacaklarını söylediğini ifade eden Özersay, yaşananları “kurgu” olarak niteledi, ülkeye hiç zaman kaybettirmeden Faiz Sucuoğlu’na görevin verilmesini ve bakanlar kurulunun oluşturulmasını istedi.

“Boşu boşuna memleketin zaman kaybedeceğini” ifade eden Özersay, daha 2 ay önce hükümetin oluşturulduğunu ve başarısız olduğunun görüldüğünü söyledi.

Özersay, kamuoyundan yaşananları sorgulamasını da isteyerek, bir- iki bakan değişikliğiyle hükümetin devam edeceğine inandığını dile getirdi.

Ataoğlu: Sorumluluktan kaçmayacağız

Demokrat Parti (DP) Genel Başkanı Fikri Ataoğlu, hükümetin, halkın beklentisi gibi hızlı bir şekilde kurulması için sorumluluktan kaçmadıklarını söyledi.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, hükümet kurma çalışmaları kapsamındaki en uzun görüşmesini DP ile yaptı.

Ataoğlu, görüşme sonrası yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanının hükümetin istifasını kabul etmesinin ardından görüşmeleri başlattığını, en kısa sürede de takdir ettiği bir siyasi partiye görevi vereceğine inanç belirtti.

Hızlı bir şekilde hükümetin oluşması için tüm siyasi partilerin, ülkenin geleceğini ve ekonomik sıkıntıları göz önünde bulundurup, bir mutabakat hükümeti kurulmasını istediklerini ifade eden Ataoğlu, “Sorumluluktan kaçmayız. Halkın beklentisi gibi hızlı şekilde umarız hükümet oluşur, halka alternatifler sunar” dedi.