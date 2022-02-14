Cumhurbaşkanı Tatar ABD yetkilileriyle görüştü

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Cumhurbaşkanlığında bazı Amerika Birleşik Devletleri yetkilileri ile görüştü.

Tatar görüşmede, Kıbrıs Türk halkının egemen eşitlik hakkının teyit edilmesi durumunda Kıbrıs sorununun çözümünü görüşebileceklerini söyledi.

Cumhurbaşkanlığından verilen bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, ABD’nin Güney Kıbrıs Büyükelçisi Judith G. Garber ve ABD Dışişleri Bakanlığı, Güney Avrupa ve Avrasya Konuları Ofisi, Güney Avrupa ve Kafkasya’dan Sorumlu Bakan Yardımcısı Vekili Erica Olson’u kabul etti.

Cumhurbaşkanı Tatar görüşmede, Kıbrıs’ta yaşanan tarihsel sürece değinerek Kıbrıslı Türklerin en az Kıbrıslı Rumlar kadar egemen olduğunu, egemen eşitliğin doğal/müktesep bir hak olduğunu, anlamlı resmi müzakerelere Kıbrıs Türk halkının egemen eşitlik hakkının teyit edilmesi durumunda başlamaya hazır olduklarını belirtti.

Cumhurbaşkanı Tatar, 1960 Anayasası uyarınca eşit ortaklık olmasına rağmen adanın Yunanistan’a bağlanması hedefiyle Rum tarafının, Kıbrıslı Türkleri silah zoruyla devletin dışına ittiğini anımsattı. 15 Temmuz 1974’te de Yunan Cuntası’nın Başpiskopos Makarios’u devirerek başlattığı darbenin ardından 17 Temmuz 1974’te Nikos Sampson’un “Kıbrıs Helen Cumhuriyeti”ni ilan ettiğini hatırlatan Cumhurbaşkanı Tatar, 1974’te Türkiye’nin garantörlük hakkını kullanarak Kıbrıs Barış Harekatı’nı gerçekleştirmesiyle adaya barış geldiğini vurguladı.

“AB OBJEKTİF OLAMAZ”

Avrupa Birliğinin Kıbrıslı Türklere verdiği sözleri tutmadığını ve Kıbrıslı Türklere uygulanan haksız izolasyonların devam ettiğini anımsatan Cumhurbaşkanı Tatar, “Kıbrıs Türk halkı, 60 yıldan beridir kendi kendini yönetiyor. Bugün, Kıbrıs Türk halkı, tüm kurum ve kuruluşlarıyla kendi devletine sahiptir. BM’nin desteklediği 2004 Annan Planı’na Kıbrıslı Türklerin “evet” demesine ve Rumların reddetmesine rağmen, Kıbrıslı Rumlar AB’ye haksız bir şekilde tek taraflı üye yapıldı. AB, objektif olamaz çünkü Yunanistan ve Güney Kıbrıs AB üyesidir” dedi.

ÇÖZÜME RUM TARAFININ İSTEKSİZLİĞİ NEDENİYLE ULAŞILAMADI

Cumhurbaşkanı Tatar, yıllardır gerçek eşitlik temelinde bir çözüme Rum tarafının isteksizliği nedeniyle ulaşılamadığını, sürdürülebilir ve gerçekçi bir çözümün ancak egemen eşitlik temelinde, yan yana yaşayan mevcut iki devletin iş birliği ile mümkün olabileceğini söyledi.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Kıbrıs’ta varılacak bir antlaşmayla Rum tarafının da, bugün 85 milyon nüfuslu ve adadan sadece 40 mil uzakta olan Türkiye’nin ticari imkanlarından, limanlarından ve hava sahasından faydalanma fırsatı yakalayacağını söyledi.

Görüşmede iki taraflı teknik komite çalışmaları da ele alındı, başta kültürel miras, sağlık, çevre, iletişim, cinsiyet eşitliği ve suç ile suça ilişkin konular olmak üzere iki halkın günlük yaşamlarını kolaylaştırmaya yönelik konular üzerinde de duruldu.

“İNİSİYATİF ALMAYA HAZIRIZ”

Cumhurbaşkanı Tatar, Kıbrıs Türk tarafının iki taraf arasında güven ve iş birliğini gerçek anlamda artıracak ve egemen eşitlik temelinde bir uzlaşıya katkıda bulunabilecek konulara sıcak baktığını ve inisiyatif almaya hazır olduğunu aktardı.

Cumhurbaşkanı Tatar, Kıbrıs’ta tarafların doğal/müktesep haklarına dayalı sürdürülebilir bir uzlaşıya varılmasında ABD’nin öngörülü katkılarını beklediklerinin de altını çizdi.

Görüşmede, Cumhurbaşkanı Özel Temsilcisi M. Ergün Olgun ve müzakere heyeti de hazır bulundu.