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Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Mescid-i Aksa çağrısı

12 Mayıs 2021
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, “İsrail’in insanlığın ortak kurumlarının kararlarına temel insan haklarına uluslararası hukuka ve insana dair her türlü değere aykırı bu eylemleri, derhal durdurulmalıdır” açıklamasını yaptı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Mescid-i Aksa’ya ve Müslümanlara yönelik alçak saldırıların derhal durdurulmasını istiyoruz.

BM Güvenlik Konseyi, derhal ve etkin tedbirlerle bu zulme dur demezse ‘Dünya 5’ten büyüktür’ diye ifade ettiğimiz çarpıklığı kayıtsız şartsız kabul ediyor demektir.





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12 Mayıs 2021


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