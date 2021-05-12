Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Mescid-i Aksa çağrısı

Cumhurba\u015fkan\u0131 Erdo\u011fan, "\u0130srail'in insanl\u0131\u011f\u0131n ortak kurumlar\u0131n\u0131n kararlar\u0131na temel insan haklar\u0131na uluslararas\u0131 hukuka ve insana dair her t\u00fcrl\u00fc de\u011fere ayk\u0131r\u0131 bu eylemleri, derhal durdurulmal\u0131d\u0131r" a\u00e7\u0131klamas\u0131n\u0131 yapt\u0131.\r\n\r\n\r\n\r\nCumhurba\u015fkan\u0131 Erdo\u011fan: Mescid-i Aksa'ya ve M\u00fcsl\u00fcmanlara y\u00f6nelik al\u00e7ak sald\u0131r\u0131lar\u0131n derhal durdurulmas\u0131n\u0131 istiyoruz.\r\n\r\nBM G\u00fcvenlik Konseyi, derhal ve etkin tedbirlerle bu zulme dur demezse 'D\u00fcnya 5'ten b\u00fcy\u00fckt\u00fcr' diye ifade etti\u011fimiz \u00e7arp\u0131kl\u0131\u011f\u0131 kay\u0131ts\u0131z \u015farts\u0131z kabul ediyor demektir.\r\n\r\n\r\n