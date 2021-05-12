Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Mescid-i Aksa çağrısı

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Mescid-i Aksa’ya ve Müslümanlara yönelik alçak saldırıların derhal durdurulmasını istiyoruz.

BM Güvenlik Konseyi, derhal ve etkin tedbirlerle bu zulme dur demezse ‘Dünya 5’ten büyüktür’ diye ifade ettiğimiz çarpıklığı kayıtsız şartsız kabul ediyor demektir.