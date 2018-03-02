Cumhurbaşkanı Akıncı, Lacroix ile görüştü

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, adada temaslarda bulunan Birleşmiş Milletler’in Barış Gücü Operasyonlarından Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Jean- Pierre Lacroix’yi kabul etti.

Cumhurbaşkanlığı’ndaki görüşmede, Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay ve Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Kıbrıs Özel Temsilcisi ve Kıbrıs’taki Birleşmiş Milletler Barış Gücü (UNFICYP) Sorumlusu Elizabeth Spehar da yer aldı.

Birleşmiş Milletler’in Barış Gücü Operasyonlarından Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı görevine 1 Nisan 2017’de atanan Lacroix’nin Kıbrıs ziyareti, bölgedeki Barış Gücü operasyonları hakkında yerinde bilgi edinmek amacıyla başlattığı tur çerçevesinde gerçekleşiyor.

“UNFICYP ÜZERİNDE DURDUK”

Lacroix, Cumhurbaşkanlığı’ndaki görüşme sonrasında basına yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Akıncı, Dışişleri Bakanı Özersay ve heyetle iyi bir görüşme gerçekleştirdiklerini, görüşmede UNIFCYP üzerinde durduklarını söyledi.

“İŞ BİRLİĞİ HAYATİ”

Kıbrıs Türk tarafının UNIFCYP ile ortaya koyduğu iş birliği için Akıncı’ya teşekkür ettiğini kaydeden Lacroix, UNFICYP açısından hayati olan iş birliğinin devamının da konuşulduğunu kaydetti.

Lacroix, UNFICYP’in görevlerinin barışın korunması, daha iyi bir ortam yaratmak için gerginlikleri önlemek olduğunu kaydetti.

“OTELİN BİR KISMI KULLANILMAYA DEVAM EDİLECEK”

Ara bölgede UNIFCYP’in kullanımında bulunan Ledra Palace otelinin devredileceği ile ilgili bazı duyumların anımsatılması üzerine Lacroix, otelin bir kısmının UNFICYP tarafından kullanılmaya devam edileceğini belirtti.