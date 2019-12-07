Kıbrıs

Cumhurbaşkanı Akıncı KTMMOB resepsiyonuna katıldı

7 Aralık 2019

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Kıbrıs Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği’nin (KTMMOB) 59. kuruluş yıl dönümü resepsiyonuna katıldı.

Cumhurbaşkanı Akıncı, dün akşam Bedesten’de yer alan resepsiyonuna gelişinde, Kıbrıs Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Başkanı Seran Aysal ile yönetim kurulu üyeleri tarafından karşıladı.

Cumhurbaşkanlığı’ndan verilen bilgiye göre, KTMMOB’in 59. yılını kutlayan Cumhurbaşkanı Akıncı, Birlik üyelerine çalışmalarında başarılar diledi.



Etiketler

İlgili Makaleler

Akıncı, Berlin görüşmesi hakkındaki bilgilendirme ve değerlendirme toplantılarını bugün tamamlıyor

7 Aralık 2019

Tatar, Türkiye ile Libya arasında imzalanan mutabakatın Doğu Akdeniz’de yeni bir haritaya sebebiyet verdiğini söyledi

7 Aralık 2019

Başbakan Tatar, Kickboks Federasyonu Başkanı ve sporcularını kabul etti

7 Aralık 2019
Faiz Sucuoğlu

Sucuoğlu, 1. Sosyal Gelişim Bakanlar Toplantısı’na katılmak için İstanbul’a gitti

7 Aralık 2019

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Havadis Gazetesi, 14 Şubat 2009 tarihinde ilk kez okuyucusu ile buluştu. Her geçen gün artan trajı ile LİDER gazete olarak sizlere ulaşmaya devam ediyor. İletişim: [email protected]
© Copyright 2019, All Rights Reserved  |  Baba Bilgisayar
Başa dön tuşu
Kapalı